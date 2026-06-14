Vietnam espera fortalecer cooperación en energía nuclear con Bulgaria

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Hanoi (VNA) – Vietnam desea fortalecer la cooperación en materia de energía nuclear con Bulgaria, especialmente en la formación de recursos humanos, la investigación científica y el intercambio de experiencias en operación y gestión, afirmó la embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet.

La diplomática hizo estas declaraciones durante una conferencia internacional anual sobre la energía nuclear búlgara y la seguridad energética nacional, regional y global, celebrada recientemente en la ciudad de Varna.

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Al presentar la ponencia titulada "El desarrollo de la energía nuclear en Vietnam: una visión estratégica para la seguridad energética y la cooperación internacional", Minh Nguyet señaló que, junto con el crecimiento económico, la industrialización y la modernización, se prevé que la demanda de electricidad de Vietnam aumente considerablemente en las próximas décadas. Por ello, el país está desarrollando una matriz energética diversificada, equilibrada y sostenible, en la que la energía nuclear se considera una solución importante para garantizar la seguridad energética nacional y respaldar su compromiso de alcanzar las emisiones netas cero para 2050.

Asimismo, destacó que Vietnam está implementando su programa de energía nuclear de manera prudente y responsable, cumpliendo estrictamente las normas internacionales de seguridad, protección y no proliferación nuclear.

Vietnam prioriza la investigación y la selección de tecnologías avanzadas y probadas, al tiempo que se centra en perfeccionar el marco institucional, desarrollar los recursos humanos y fortalecer las capacidades de gestión estatal en este ámbito, añadió.

Al valorar altamente la amplia experiencia de Bulgaria en la operación de la central nuclear de Kozloduy y en la formación de personal especializado, la embajadora propuso impulsar la cooperación bilateral en la capacitación de especialistas, la investigación científica y el intercambio de experiencias en gestión, operación y seguridad nuclear.

También expresó su esperanza de trabajar con la parte búlgara para organizar un Foro de Cooperación en Energía Nuclear entre Vietnam y Bulgaria a finales de este año con el fin de promover proyectos concretos.

La conferencia, organizada por la Agencia Reguladora Nuclear de Bulgaria (BULATOM), reunió a responsables políticos, expertos, científicos, empresas y representantes de diversas organizaciones internacionales del sector de la energía nuclear.

El evento se celebró en un contexto en el que numerosos países están ajustando sus estrategias energéticas para hacer frente a los desafíos relacionados con la seguridad energética, el cambio climático y el creciente consumo de electricidad.

Como parte de su visita de trabajo, la embajadora Nguyet sostuvo conversaciones con los dirigentes de la Universidad de Economía de Varna y del Astillero Odessos para debatir posibles áreas de cooperación en educación, formación y desarrollo de recursos humanos de alta calidad./.

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Đặng Thu Trang