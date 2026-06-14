Política

Vietnam espera fortalecer cooperación en energía nuclear con Bulgaria

Vietnam impulsa la cooperación con Bulgaria en energía nuclear, formación de especialistas, investigación y seguridad energética sostenible.

Đặng Thu Trang
Vietnam espera fortalecer cooperación en energía nuclear con Bulgaria

Hanoi (VNA) – Vietnam desea fortalecer la cooperación en materia de energía nuclear con Bulgaria, especialmente en la formación de recursos humanos, la investigación científica y el intercambio de experiencias en operación y gestión, afirmó la embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet.

La diplomática hizo estas declaraciones durante una conferencia internacional anual sobre la energía nuclear búlgara y la seguridad energética nacional, regional y global, celebrada recientemente en la ciudad de Varna.

Al presentar la ponencia titulada "El desarrollo de la energía nuclear en Vietnam: una visión estratégica para la seguridad energética y la cooperación internacional", Minh Nguyet señaló que, junto con el crecimiento económico, la industrialización y la modernización, se prevé que la demanda de electricidad de Vietnam aumente considerablemente en las próximas décadas. Por ello, el país está desarrollando una matriz energética diversificada, equilibrada y sostenible, en la que la energía nuclear se considera una solución importante para garantizar la seguridad energética nacional y respaldar su compromiso de alcanzar las emisiones netas cero para 2050.

Asimismo, destacó que Vietnam está implementando su programa de energía nuclear de manera prudente y responsable, cumpliendo estrictamente las normas internacionales de seguridad, protección y no proliferación nuclear.

Vietnam prioriza la investigación y la selección de tecnologías avanzadas y probadas, al tiempo que se centra en perfeccionar el marco institucional, desarrollar los recursos humanos y fortalecer las capacidades de gestión estatal en este ámbito, añadió.

Al valorar altamente la amplia experiencia de Bulgaria en la operación de la central nuclear de Kozloduy y en la formación de personal especializado, la embajadora propuso impulsar la cooperación bilateral en la capacitación de especialistas, la investigación científica y el intercambio de experiencias en gestión, operación y seguridad nuclear.

También expresó su esperanza de trabajar con la parte búlgara para organizar un Foro de Cooperación en Energía Nuclear entre Vietnam y Bulgaria a finales de este año con el fin de promover proyectos concretos.

La conferencia, organizada por la Agencia Reguladora Nuclear de Bulgaria (BULATOM), reunió a responsables políticos, expertos, científicos, empresas y representantes de diversas organizaciones internacionales del sector de la energía nuclear.

El evento se celebró en un contexto en el que numerosos países están ajustando sus estrategias energéticas para hacer frente a los desafíos relacionados con la seguridad energética, el cambio climático y el creciente consumo de electricidad.

Como parte de su visita de trabajo, la embajadora Nguyet sostuvo conversaciones con los dirigentes de la Universidad de Economía de Varna y del Astillero Odessos para debatir posibles áreas de cooperación en educación, formación y desarrollo de recursos humanos de alta calidad./.

Đặng Thu Trang
source
#An ninh năng lượng #NQ 70 #energía nuclear #Vietnam-Bulgaria #seguridad energética
Seguir VietnamPlus

Seguridad energética

Noticias relacionadas

Ver más

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung, asisite al homenaje póstumo a 18 mártires vietnamitas caídos en Camboya (Foto: VNA)

Efectúan homenaje póstumo a 18 mártires vietnamitas caídos en Camboya

Una solemne ceremonia de conmemoración y entierro de los restos de 18 soldados y expertos voluntarios vietnamitas recuperados en Camboya, en homenaje a su sacrificio por la solidaridad internacional y la defensa de la nación, se celebró hoy en el cementerio de los Mártires de Duc Co, en la provincia de Gia Lai.

Segunda edición del Diálogo de Altos Funcionarios Vietnam-Australia (Foto: VNA)

Segunda edición del Diálogo de Altos Funcionarios Vietnam-Australia

El segundo Diálogo de Altos Funcionarios entre Vietnam y Australia se llevó a cabo en esta capital bajo la copresidencia del viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong y la secretaria adjunta del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, Michelle Chan, con el fin de evaluar los nexos bilaterales y trazar nuevas líneas de cooperación estratégica.

Lla viceprimera ministra vietnamita, Pham Thi Thanh Tra, recibe a una delegación de la Universidad Tecnológica de Texas, encabezada por Stephen Maxner, director del Centro Vietnam y Archivo Sam Johnson (VNCA). (Foto: VNA)

Vietnam busca ampliar la cooperación con Estados Unidos en la búsqueda de restos de mártires de guerra

Vietnam espera una colaboración más estrecha y eficaz por parte del Centro Sam Johnson de la Universidad Tecnológica de Texas (Estados Unidos) y de su socio, la Iniciativa para la Búsqueda de Vietnamitas Desaparecidos en la Guerra (VWAI), en las labores de búsqueda y recuperación de los restos de los mártires de guerra, para que puedan finalmente descansar en su tierra natal, junto a sus familias y compañeros de armas.

El canciller vietnamita, Le Hoai Trung, recibe al secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Geza Andreas von Geyr. Foto: VNA

Vietnam y Alemania consolidan confianza política y amplían nexos bilaterales

Vietnam y Alemania deben adoptar enfoques innovadores de cooperación y aprovechar mejor sus fortalezas complementarias en comercio, inversión, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, educación y desarrollo de la fuerza laboral, en el marco del fortalecimiento de su Asociación Estratégica, enfatizó el canciller vietnamita, Le Hoai Trung.

El devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Vietnam expresa condolencias a Filipinas por el devastador terremoto en el sur del país

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung, enviaron hoy un mensaje de condolencias al presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos, tras el devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de ese país.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung (Foto: VNA)

Premier: Hanoi debe contribuir más al objetivo de crecimiento nacional

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Hanoi para analizar la situación socioeconómica de la capital, el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos, el desembolso de la inversión pública, la puesta en marcha del modelo de gobierno local de dos niveles, la implementación de la Resolución 57-NQ/TW y la solución de los obstáculos que afectan a proyectos pendientes en la ciudad.