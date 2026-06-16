Nuevo avance en la estrategia de desarrollo de energías limpias en Vietnam

Hanoi (VNA) - Vietnam ha implementado oficialmente el uso de gasolina biológica E10 en todo el país, marcando un nuevo avance en su estrategia de desarrollo de energías limpias y la realización del objetivo de cero emisiones netas para 2050.



Las preocupaciones sobre la durabilidad del motor, la compatibilidad o el consumo de combustible en torno al E10 han sido abordadas por expertos y fabricantes.



Según Dao Duy Anh, subdirector de la Agencia de Innovación, Transición Verde y Promoción Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, la gasolina E10 está compuesta en un 90 % de gasolina convencional y un 10 % de etanol combustible, producido a partir de materias primas biológicas como yuca, caña de azúcar o maíz.



Su uso no solo contribuye a los compromisos ambientales, sino que también impulsa el desarrollo de la cadena de valor nacional, desde la producción de materias primas y etanol hasta la logística y distribución de combustibles, al tiempo que reduce la dependencia de las importaciones, explicó.



Según Do Van Tuan, presidente de la Asociación de Biocombustibles de Vietnam, más de 65 países y territorios, que representan aproximadamente el 97 % de la población mundial, ya utilizan gasolina biológica y el E10 es el tipo más común. Grandes economías como Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Tailandia y países europeos lo han utilizado durante años para reducir las emisiones del transporte.



Desde la perspectiva de la seguridad energética, Bui Ngoc Bao, presidente de la Asociación de Petróleo de Vietnam, considera que la expansión del uso de E10 podría reducir alrededor de un 10 % la demanda de gasolina fósil, contribuyendo así a mejorar la autonomía energética nacional.



Sin embargo, la principal preocupación de los consumidores es el impacto del E10 en los motores de los vehículos.



Según Sayaka Arai, directora general de Honda Vietnam y presidenta de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam (VAMM), la mayoría de las motocicletas en circulación, especialmente las equipadas con sistemas de inyección electrónica (FI), están diseñadas para ser compatibles con el combustible E10.



Arai señaló que las preocupaciones sobre posibles daños al motor en condiciones normales de uso carecen de fundamento sólido. Algunos fenómenos como dificultades de arranque o ligera pérdida de potencia pueden deberse a las propiedades detergentes del etanol, que desprende depósitos en el sistema de combustible, pero no constituyen fallos del E10 y pueden resolverse mediante mantenimiento técnico.



En el caso de vehículos más antiguos con carburador o modelos importados específicos, se recomienda a los usuarios consultar las instrucciones del fabricante para elegir el combustible adecuado.



En cuanto al consumo de combustible, los expertos afirmaron que cualquier diferencia es mínima y difícil de percibir en condiciones reales de conducción.



Un estudio realizado en 2024 por VAMM junto con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi indicó que el uso de E10 no afecta al arranque ni a la aceleración de las motocicletas en condiciones normales de operación.



Además, el E10 contribuye a reducir emisiones contaminantes como CO y HC gracias a una combustión más completa, mejorando así la calidad del aire en las grandes ciudades.



Gianluca Fiume, director general de Piaggio Vietnam, afirmó que los modelos de Vespa y Piaggio comercializados oficialmente en el país funcionan de manera estable con gasolina E10, sin afectar el rendimiento ni la durabilidad del motor, y cumpliendo al mismo tiempo con los estrictos estándares de emisiones de Vietnam y Europa.



Los expertos coincidieron en que el factor más importante es utilizar combustibles que cumplan con los estándares y realizar el mantenimiento periódico de los vehículos según las recomendaciones del fabricante.



En el contexto del impulso de Vietnam hacia una transición verde y un transporte sostenible, el E10 se considera una solución adecuada para equilibrar los objetivos medioambientales con las necesidades de movilidad de la población.



La evidencia científica y la experiencia internacional muestran que la mayoría de las preocupaciones sobre el impacto del E10 en los motores han sido resueltas, lo que contribuye a generar mayor confianza entre los consumidores en el uso de este tipo de combustible./.

VNA