Medio ambiente

Entregan ave rara para su rescate en provincia vietnamita

Autoridades de Dong Nai, Vietnam, rescatan un marabú menor en peligro de extinción tras ser encontrado en una zona residencial.

Las autoridades de la ciudad sureña de Dong Nai transfirieron el 13 de junio un ejemplar de marabú menor (Leptoptilos javanicus) para su rescate y conservación. Foto: VNA
Las autoridades de la ciudad sureña de Dong Nai transfirieron el 13 de junio un ejemplar de marabú menor (Leptoptilos javanicus) para su rescate y conservación. Foto: VNA

Dong Nai, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la ciudad sureña de Dong Nai transfirieron el 13 de junio un ejemplar de marabú menor (Leptoptilos javanicus) para su rescate y conservación, después de que residentes descubrieran el ave en una zona residencial.

El ave fue avistada en el barrio residencial Loc Thai 6 el 12 pasado. Los habitantes de la zona informaron de inmediato a las autoridades y la policía local acudió rápidamente al lugar para recibir y resguardar al animal.

Tras la verificación realizada por la Unidad Forestal de Protección Nº 10, el ave fue identificada como un marabú menor, una especie rara y en peligro de extinción clasificada en el Grupo IB, que incluye a los animales silvestres que reciben el más alto nivel de protección según la legislación vietnamita.

Después de completar los procedimientos correspondientes, las autoridades locales, en coordinación con la policía local y los guardabosques, entregaron el ave al Centro de Comunicación, Turismo, Rescate y Conservación del Parque Nacional Bu Gia Map para su cuidado y rehabilitación.

Las autoridades señalaron que la rápida respuesta de los residentes y de las agencias competentes contribuyó a la protección de la fauna silvestre en peligro de extinción y demostró una creciente conciencia comunitaria sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas./.

VNA
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