Entregan ave rara para su rescate en provincia vietnamita

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Dong Nai, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la ciudad sureña de Dong Nai transfirieron el 13 de junio un ejemplar de marabú menor (Leptoptilos javanicus) para su rescate y conservación, después de que residentes descubrieran el ave en una zona residencial.

El ave fue avistada en el barrio residencial Loc Thai 6 el 12 pasado. Los habitantes de la zona informaron de inmediato a las autoridades y la policía local acudió rápidamente al lugar para recibir y resguardar al animal.

Tras la verificación realizada por la Unidad Forestal de Protección Nº 10, el ave fue identificada como un marabú menor, una especie rara y en peligro de extinción clasificada en el Grupo IB, que incluye a los animales silvestres que reciben el más alto nivel de protección según la legislación vietnamita.

Después de completar los procedimientos correspondientes, las autoridades locales, en coordinación con la policía local y los guardabosques, entregaron el ave al Centro de Comunicación, Turismo, Rescate y Conservación del Parque Nacional Bu Gia Map para su cuidado y rehabilitación.

Las autoridades señalaron que la rápida respuesta de los residentes y de las agencias competentes contribuyó a la protección de la fauna silvestre en peligro de extinción y demostró una creciente conciencia comunitaria sobre la conservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas./.

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