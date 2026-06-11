Medio ambiente

Rescatan a cinco ejemplares de fauna silvestre amenazada en provincia vietnamita

Cinco ejemplares de fauna silvestre rara, incluido un pangolín de Java, fueron rescatados en Quang Tri para su recuperación y posterior liberación.

Cinco ejemplares de fauna silvestre rara y amenazada fueron entregados al Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Organismos del Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang. (Foto: VNA)
Cinco ejemplares de fauna silvestre rara y amenazada fueron entregados al Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Organismos del Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - Cinco ejemplares de fauna silvestre rara y amenazada fueron rescatados recientemente y trasladados al Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Organismos del Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang, en la provincia vietnamita de Quang Tri, para su atención y rehabilitación, informó hoy la misma entidad.

Los animales fueron entregados por las autoridades locales de la provincia de Quang Tri tras ser hallados por residentes de distintas zonas. Entre ellos se encuentran un mono de cara roja y un pangolín de Java, recibidos el pasado 9 de junio de las autoridades del barrio de Dong Son y de la comuna de Huong Hiep, respectivamente.

Días antes, el 4 de junio, el centro también había acogido a un mono macaco de cola larga procedente de la comuna de Vinh Dinh, así como a un varano acuático y una tortuga de montaña de patas amarillas entregados por las autoridades de la comuna de Trieu Phong. Las operaciones de traslado se realizaron con la coordinación y supervisión de los guardabosques locales.

Al momento de su ingreso, varios de los ejemplares presentaban signos de deterioro físico. El pangolín de Java, con un peso de cuatro kilogramos; el varano, de 1,7 kilogramos; y la tortuga, de un kilogramo, mostraban un estado de salud debilitado. El mono de cara roja, de cinco kilogramos, tenía lesiones en el rostro, mientras que el macaco, de cuatro kilogramos, evidenciaba una disminución de su comportamiento natural.

Según el centro, los animales se habían extraviado de sus hábitats y fueron encontrados por ciudadanos que, conscientes de la necesidad de proteger estas especies, informaron voluntariamente a las autoridades para facilitar su rescate.

Tras su recepción, especialistas veterinarios realizaron evaluaciones médicas, establecieron periodos de cuarentena y diseñaron planes de recuperación adaptados a cada ejemplar, con el objetivo de restablecer su condición física y sus instintos naturales antes de proceder a su liberación en el medio silvestre.

Las autoridades destacaron que la entrega voluntaria de animales salvajes por parte de la población desempeña un papel importante en la lucha contra la captura, tenencia y comercio ilegales de especies protegidas. Al mismo tiempo, estas acciones contribuyen a mejorar las labores de conservación de la biodiversidad y a preservar los valiosos recursos naturales del Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang./.

VNA
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