Economía

Promueven cooperación energética entre Vietnam y Japón

Vietnam y el Grupo Idemitsu de Japón fortalecen su cooperación energética, centrada en suministro de crudo, transición energética y seguridad energética.

En la reunión (Fuente: Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam)
En la reunión (Fuente: Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam)

Hanoi (VNA) – El viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Nguyen Hoang Long, sostuvo hoy una reunión con Atsuhiko Hirano, vicepresidente ejecutivo y director representante del Grupo Idemitsu (IKC) de Japón.

Durante la reunión, Atsuhiko Hirano informó sobre las actividades de Idemitsu en Vietnam. Fundada en 1911, Idemitsu opera principalmente en el sector de petróleo y sus derivados, y fue una de las primeras empresas petroleras internacionales en invertir en Vietnam a principios de la década de 1990.

Según el empresario, Idemitsu Vietnam (IKCV) se estableció y entró en funcionamiento en octubre de 2023 con el fin de reforzar el apoyo a los proyectos del grupo en Vietnam, así como continuar explorando oportunidades de expansión en áreas como la transición energética, la neutralidad de carbono y nuevas actividades en el sector energético.

El dirigente de Idemitsu expresó su deseo de seguir recibiendo la atención y el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio y de las autoridades vietnamitas para implementar eficazmente los proyectos existentes, así como para ampliar la cooperación en inversiones energéticas, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones económicas entre los dos países.

En su intervención, Nguyen Hoang Long valoró altamente la cooperación de Idemitsu en el suministro de crudo para la Compañía de Refinación y Petroquímica de Nghi Son (NSRP), especialmente en el contexto de la compleja situación geopolítica y la escalada de tensiones en Oriente Medio.

El viceministro pidió a Idemitsu continuar desempeñando su papel como accionista estratégico, coordinándose estrechamente con las partes involucradas para responder de manera proactiva a las fluctuaciones geopolíticas, garantizando un suministro de crudo estable, continuo y sostenible para NSRP.

Respecto al programa de exploración ampliada, solicitó que Idemitsu estudie su participación en los planes de licitación organizados por el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam conforme a la normativa vigente.

Asimismo, manifestó su confianza en que, con su experiencia, capacidad financiera y tecnológica, Idemitsu seguirá acompañando a los socios vietnamitas en el desarrollo del sector energético./.

VNA
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