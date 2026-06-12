Sociedad

Ocho provincias vietnamitas recibirán fondos japoneses para desarrollo de infraestructura

Vietnam suscribió acuerdos financiados por Japón por 257 millones de dólares para impulsar infraestructura resiliente y desarrollo rural en provincias montañosas.

En la cita (Fuente: thoibaonganhang.vn)
En la cita (Fuente: thoibaonganhang.vn)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Finanzas de Vietnam ha suscrito hoy 11 contratos de représtamo con ocho provincias de la región montañosa del norte para implementar proyectos de desarrollo rural e infraestructura adaptada al cambio climático.

Se trata de los fondos de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) de Japón que se destinarán a la ejecución de proyectos de desarrollo rural resiliente ante desastres naturales y de infraestructura adaptada al cambio climático para apoyar a las comunidades étnicas minoritarias de las zonas montañosas y mediana del norte.

El valor total de los acuerdos, canalizados a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), asciende a 39.256 millones de yenes, equivalentes a aproximadamente 256,92 millones de dólares.

Durante la ceremonia, el viceministro de Finanzas, Tran Quoc Phuong, destacó que estos son los primeros contratos de représtamo firmados sobre la base de un acuerdo bilateral de financiación tras la reorganización de las unidades administrativas y la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles en Vietnam.

Según el viceministro, la firma constituye el primer paso para la puesta en marcha de los proyectos VN24-P1 y VN25-P1 en las ocho provincias montañosas del norte.

El hecho proporciona una base jurídica para la gestión y utilización eficiente de los recursos financieros, fortalece la capacidad de respuesta frente al cambio climático y los desastres naturales, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones de reembolso por parte de las autoridades locales, señaló.

Subrayó que, en el contexto de la implementación del nuevo modelo de administración local, estos acuerdos contribuyen a reforzar la autonomía y la rendición de cuentas de los gobiernos provinciales, además de preservar la disciplina fiscal y la seguridad de la deuda pública nacional.

En esta ocasión, el viceministro expresó su agradecimiento al Gobierno de Japón, a la Embajada de Japón en Vietnam y a JICA por su constante apoyo al desarrollo socioeconómico del país, especialmente en los ámbitos de la adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo rural sostenible.

Por su parte, el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, afirmó que la firma marca un paso importante en la implementación de la AOD japonesa destinada a las provincias montañosas del norte de Vietnam.

En el marco del programa, los representantes de las provincias firmaron los contratos de représtamo con el Ministerio de Finanzas y suscribieron compromisos para desembolsar el 100% de los recursos externos asignados conforme al plan previsto.

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El viceministro de Finanzas, Tran Quoc Phuong, habla en la cita (Fuente: thoibaonganhang.vn)



En representación de las provincias beneficiarias, Hoang Gia Long, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Tuyen Quang, señaló que la región montañosa del norte enfrenta crecientes desafíos derivados de los desastres naturales y del cambio climático.

En este contexto, afirmó, los préstamos concesionales de JICA contribuirán a mejorar la infraestructura, fortalecer la resiliencia climática y elevar las condiciones de vida de la población, además de facilitar el acceso a experiencias de gestión, tecnologías y conocimientos avanzados.

Reafirmó el compromiso de las autoridades locales de implementar los proyectos de manera eficiente y conforme a la normativa vigente sobre inversión pública, licitaciones y gestión de recursos de AOD.

Asimismo, garantizó la asignación oportuna de fondos de contrapartida y una estrecha coordinación con los ministerios competentes y JICA para resolver cualquier dificultad que pueda surgir durante la ejecución.

Los 11 acuerdos firmados permitirán a las ocho provincias poner en marcha proyectos financiados mediante los préstamos de JICA contemplados en los acuerdos VN24-P1 y VN25-P1, suscritos el 1 de mayo de 2026.

La iniciativa contribuirá a mejorar la gestión de los recursos financieros externos, fortalecer la coordinación entre el Gobierno central y las administraciones locales y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y la disciplina fiscal del país./.

VNA
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