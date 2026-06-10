Vietnam sitúa la adaptación al cambio climático como pilar del modelo de desarrollo

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Hanoi (VNA) – La protección del medio ambiente y la adaptación proactiva al cambio climático deben integrarse en el objetivo general de lograr un desarrollo rápido y sostenible, mantener un elevado crecimiento económico y construir un país basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, enfatizó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

Durante una reunión con el Comité partidista del Gobierno y organismos competentes para evaluar la implementación de la Resolución No. 24-NQ/TW del Comité Central del Partido del XI mandato sobre la respuesta al cambio climático, la gestión de los recursos naturales y la protección ambiental, To Lam subrayó que la protección ambiental y la adaptación al cambio climático constituyen uno de los pilares del nuevo modelo de desarrollo definido por el XIV Congreso Nacional del Partido.

Destacó que invertir en el medio ambiente significa invertir en el futuro, por lo que es necesario pasar de una mentalidad reactiva a una orientada a la prevención y al desarrollo verde, fortaleciendo la capacidad de resiliencia de la economía y la sociedad.

Según el máximo dirigente vietnamita, las personas deben situarse en el centro de todos los objetivos, políticas y soluciones. La meta principal es garantizar que la población viva en un entorno seguro y saludable, con protección de su salud, medios de vida y bienes frente a los desastres naturales y los riesgos climáticos.

Por ello, es necesario priorizar la lucha contra la contaminación del aire y del agua, los residuos sólidos y plásticos, la polución en aldeas artesanales y zonas industriales, así como problemas como inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías e intrusión salina. La transición verde debe ir acompañada de políticas de bienestar social y medios de vida sostenibles, sin dejar atrás a los grupos más vulnerables.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Instó a definir con mayor claridad los avances estratégicos en materia institucional, científica, tecnológica y de gobernanza nacional; promover la aplicación de tecnologías estratégicas de acuerdo con la Resolución 57 del Buró Político; construir un sistema nacional de datos digitales sobre recursos naturales, medio ambiente y clima; desarrollar el mercado de carbono; perfeccionar los instrumentos económicos para la gestión ambiental; y fortalecer la capacidad de previsión, alerta temprana y gestión de riesgos.

Asimismo, pidió perfeccionar el marco jurídico de manera transparente y coherente, impulsar la descentralización vinculada a mecanismos de supervisión y movilizar eficazmente recursos provenientes del sector privado, asociaciones público-privadas y cooperación internacional para alcanzar los objetivos de desarrollo verde y adaptación al cambio climático.

Recalcó que la inversión en medio ambiente y clima también es una inversión en la salud de la población, la competitividad de la economía y el futuro del país. Los recursos deben destinarse prioritariamente a las zonas más vulnerables, los focos de contaminación y proyectos con amplio efecto.

Igualmente, consideró necesario profundizar el estudio de cuestiones relacionadas con la seguridad hídrica, alimentaria, energética, mineral, marítima y la conservación de la biodiversidad.

En cuanto a la cooperación internacional, señaló que el medio ambiente y el cambio climático son desafíos globales, por lo que Vietnam debe participar activamente en los mecanismos de cooperación internacional y aprovechar conocimientos, experiencias y recursos externos.

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Al mismo tiempo, el país debe contribuir a la formulación de iniciativas y mecanismos de cooperación regional y mundial sobre medio ambiente y clima, garantizando un equilibrio entre los intereses nacionales y las responsabilidades internacionales, indicó./.

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