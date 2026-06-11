Vietnam y Japón refuerzan su cooperación con nuevos proyectos de AOD

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy a Tanaka Akihiko, presidente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), quien se encuentra de visita y trabajo en el país.



Minh Hung afirmó que la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) del Gobierno de Japón a través de JICA, con un alto contenido tecnológico y carácter sostenible, ha contribuido de manera significativa al desarrollo socioeconómico, la reestructuración económica y la construcción y perfeccionamiento del sistema institucional y jurídico de Vietnam.



JICA coordinó estrechamente para que ambas partes firmen tres acuerdos de créditos por un valor cercano a 90 mil millones de yenes en 2025, con el fin de ayudar a Vietnam a mejorar la infraestructura esencial y reforzar su capacidad de respuesta al cambio climático, precisó.



El primer ministro y el visitante se congratularon de constatar que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón continúa desarrollándose de manera sólida y sustantiva en todos los ámbitos. Japón sigue siendo el principal socio económico de Vietnam, el socio número uno en cooperación AOD y el sector laboral, el tercero en inversión y el cuarto en comercio y turismo.



En 2025, la cooperación en materia de AOD aumentó en más de 600 millones de USD; el volumen del comercio bilateral superó por primera vez los 50 mil millones de USD; la inversión aumentó en casi cuatro mil millones de USD con cerca de 300 nuevos proyectos.



La cooperación entre ambos países se está ampliando a nuevos ámbitos como la ciencia y tecnología, la transformación digital, la transición verde, la inteligencia artificial, los semiconductores y la seguridad económica.



Minh Hung informó que, inmediatamente después de la visita, aprobó la lista de tareas de cooperación con Japón y asignó a los ministerios y organismos vietnamitas su implementación con plazos y planes concretos, realizando revisiones periódicas y resolviendo oportunamente las dificultades.



Valoró altamente la propuesta de JICA sobre una nueva orientación en la cooperación AOD con Vietnam en el próximo período, en la que los ámbitos propuestos son coherentes con las prioridades de desarrollo del país y con la orientación de cooperación acordada por ambos primeros ministros.



Sobre esta base, el primer ministro pidió a JICA coordinar con el Ministerio de Finanzas y las agencias vietnamitas para seleccionar programas y proyectos viables, así como revisar y firmar pronto los acuerdos para facilitar los proyectos de ayuda no reembolsable de Japón.



Al compartir algunas orientaciones estratégicas de desarrollo de Vietnam, el jefe del Gobierno propuso a JICA estudiar nuevas direcciones de cooperación AOD en el futuro, como apoyar la industrialización y modernización, con énfasis en ciencia y tecnología, innovación tecnológica, aumento de la productividad laboral y competitividad nacional.



Asimismo, sugirió que JICA proporcione préstamos AOD de nueva generación con condiciones más favorables y procedimientos más flexibles en áreas como semiconductores, inteligencia artificial (IA), tecnología cuántica, transformación digital, transición verde, tecnología espacial, energía, infraestructura, prevención de desastres y cadenas de suministro; además de promover la investigación y la pronta implementación de préstamos de apoyo presupuestario en inteligencia artificial y transformación digital, así como la formación de recursos humanos en liderazgo y gestión.



Planteó a JICA coordinar con el Ministerio de Finanzas, otras carteras y las localidades vietnamitas para elaborar una lista de cooperación para el período 2026-2030; promover la firma del acuerdo de préstamo para el proyecto de la central térmica O Mon III en 2026; acelerar el proyecto de la Universidad Vietnam-Japón —uno de los emblemáticos en las relaciones bilaterales— y los proyectos de infraestructura adaptados al cambio climático en el delta del Mekong; así como implementar el mecanismo del Grupo de Trabajo tripartito entre el Ministerio de Finanzas, la Embajada de Japón y JICA para abordar los proyectos con dificultades, proponer soluciones y promover la cooperación con las localidades, especialmente Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, en particular en el desarrollo de infraestructura estratégica.



Por su parte, Tanaka Akihiko felicitó a Minh Hung por su elección como jefe del Gobierno y elogió la línea política, las orientaciones y los logros del desarrollo de Vietnam. Señaló que JICA ha propuesto nuevas orientaciones para la cooperación en materia de AOD con Vietnam en el próximo período, incluyendo cuatro pilares: desarrollo de recursos humanos de alta calidad, desarrollo industrial y de cadenas de suministro, perfeccionamiento institucional y de políticas, y desarrollo de infraestructura.



Expresó su impresión y aprecio por los mensajes del primer ministro en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN. Subrayó que la ciencia y la tecnología son un eje clave de cooperación entre Japón, en general, y JICA, en particular, con Vietnam, especialmente en la promoción del lanzamiento del satélite LOTUSat-1; la formación de recursos humanos en liderazgo, gestión y semiconductores; y la implementación de un préstamo de apoyo presupuestario de Japón para Vietnam en inteligencia artificial y transformación digital.



En la reunión, ambas partes también intercambiaron medidas para impulsar el progreso de varios proyectos y programas concretos, como la construcción de la Universidad Vietnam-Japón y la línea 2 del metro en Hanoi.



Minh Hung expresó su deseo de que JICA continúe acompañando y promoviendo de manera efectiva los contenidos de cooperación con Vietnam con nuevos enfoques, contribuyendo de manera sustancial a la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y al logro de los objetivos de desarrollo de Vietnam.



El presidente de JICA coincidió plenamente con las propuestas del dirigente anfitrión y solicitó su continuo apoyo y dirección para seguir elevando las relaciones bilaterales a un nuevo nivel, contribuyendo a la materialización de los objetivos de desarrollo de Vietnam, incluido el crecimiento elevado en el próximo período, y la creación de más proyectos emblemáticos en las relaciones bilaterales./.

VNA