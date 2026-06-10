Vietnam considera a Japón uno de sus socios más importantes

Tokio (VNA) – Vietnam considera a Japón como uno de sus socios más importantes y un amigo sincero y de confianza que acompaña al país en una nueva era de desarrollo, afirmó el viceprimer ministro Le Tien Chau, durante su reunión hoy con el presidente de la Cámara de Representantes de Japón, Mori Eisuke.



La reunión tuvo lugar en el marco de la visita del viceprimer ministro a Japón y su participación en la 31.ª Conferencia “El Futuro de Asia” en Tokio.



Al dar la bienvenida a los avances cada vez más sustanciales de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Japón y a la estrecha cooperación entre los órganos legislativos de ambos países, Tien Chau describió a Japón como uno de los principales socios económicos de Vietnam.



Japón sigue siendo el mayor proveedor de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) para Vietnam y su principal socio en cooperación laboral, además de ocupar el tercer lugar en inversión y el cuarto en comercio y turismo. La cooperación entre localidades y los intercambios entre pueblos también continúan prosperando, señaló.



Al expresar su agradecimiento por el apoyo brindado por el presidente Mori, el órgano legislativo japonés y la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón–Vietnam, el viceprimer ministro transmitió los saludos del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y le hizo llegar una invitación para visitar Vietnam en un futuro próximo.



Al compartir los dos grandes objetivos de Vietnam —convertirse en un país desarrollado de ingresos altos para 2045 y mantener un crecimiento económico de dos dígitos—, el subjefe del Gobierno pidió fortalecer la confianza política y aumentar los intercambios de alto nivel.



Asimismo, subrayó el papel de los órganos legislativos en la transformación de los compromisos de alto nivel en acciones concretas y en el establecimiento de un marco jurídico favorable para facilitar la cooperación económica bilateral.

El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, y el presidente de la Cámara de Representantes de Japón, Mori Eisuke (Fuente: baochinhphu.vn)





Propuso intensificar los intercambios entre los comités especializados de ambos parlamentos y entre los ministerios de justicia de los dos países, así como ampliar la cooperación en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, las asociaciones entre localidades y los vínculos entre los pueblos. También instó a una coordinación más estrecha en asuntos regionales e internacionales de interés común.



Pidió a la parte japonesa que apoye la simplificación continua de los procedimientos de visado y trabaje hacia la exención de visados para los ciudadanos vietnamitas con el fin de promover el turismo y los intercambios interpersonales.



Asimismo, solicitó que Japón siga manteniendo condiciones favorables para los cerca de 700.000 vietnamitas que viven, estudian y trabajan en el país.



Por su parte, Mori reafirmó su compromiso de impulsar la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Japón, especialmente en los ámbitos de la cooperación judicial y el desarrollo institucional.



Destacando la importancia de mantener un compromiso continuo de alto nivel, propuso ampliar los intercambios entre los altos dirigentes, los organismos parlamentarios, los comités especializados y los grupos parlamentarios de amistad a través de diversos canales.



Señaló que unos vínculos más estrechos entre las localidades y unos intercambios más profundos entre los pueblos, junto con los contactos de alto nivel, serán fundamentales para garantizar la vitalidad y la sostenibilidad a largo plazo de la amistad y la cooperación entre Vietnam y Japón.



Al elogiar las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo socioeconómico de Japón, afirmó que el país continuará fomentando un entorno inclusivo y favorable para ayudar a los residentes vietnamitas a disfrutar de una vida estable y plena.



También expresó su deseo de fortalecer la cooperación entre las localidades japonesas, en particular la prefectura de Chiba, su lugar de origen, y sus contrapartes en Vietnam./.



