Política

Vietnam felicita a Filipinas por su Día de la Independencia

Líderes de Vietnam enviaron mensajes de felicitación a Filipinas por el 128.º aniversario de su Declaración de Independencia.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, junto al primer ministro Le Minh Hung, enviaron este 12 de junio mensajes de felicitación al presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., con motivo del 128.º aniversario de la Declaración de Independencia del país (12 de junio de 1898 - 2026).

En la ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, también transmitió sus felicitaciones al presidente de la Cámara de Representantes, Faustino G. Dy III, y al presidente pro tempore del Senado, Sherwin T. Gatchalian.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, envió un mensaje similar a su homóloga filipina, Maria Theresa Lazaro./.

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#Vietnam #mensaje de felicitación #Filipinas
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