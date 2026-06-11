Política

Vietnam expresa condolencias a Filipinas por el devastador terremoto en el sur del país

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung, enviaron hoy un mensaje de condolencias al presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos, tras el devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de ese país.

El devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)
El devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung, enviaron hoy un mensaje de condolencias al presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos, tras el devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de ese país.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, transmitió también sus condolencias a la secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, María Teresa Lázaro, por las consecuencias del desastre natural.

VNA
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