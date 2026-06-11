Vietnam expresa condolencias a Filipinas por el devastador terremoto en el sur del país

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung, enviaron hoy un mensaje de condolencias al presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos, tras el devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de ese país.
Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, transmitió también sus condolencias a la secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, María Teresa Lázaro, por las consecuencias del desastre natural.
Aumenta el número de víctimas mortales por el sismo en Filipinas
Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas, según informó hoy la Oficina de Protección contra Incendios (BFP) del país archipelágico al entrar las operaciones de búsqueda y salvamento en su cuarto día.