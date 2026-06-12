Vietnam y Canadá cooperan en acción climática y aplicación de la ley

Hanoi(VNA) - El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de su Comisión de Control Disciplinario, Tran Sy Thanh, recibió en Hanoi al embajador de Canadá en Vietnam, Jim Nickel.



En la cita, efectuada el 11 de junio, el anfitrión elogió al embajador y a la Embajada de Canadá por sus esfuerzos en la promoción de la cooperación entre ministerios, localidades y comunidades empresariales de ambos países.



Sy Thanh expresó su satisfacción por el sólido desarrollo de las relaciones Vietnam-Canadá, destacando los intercambios y visitas de alto nivel periódicos, el rápido crecimiento del comercio bilateral, la expansión de la cooperación en defensa y seguridad, así como una colaboración cada vez más profunda en ciencia, tecnología, educación y formación.



Señaló que el comercio bilateral alcanzó los 8,6 mil millones de dólares en 2025.



Al afirmar que Vietnam concede gran importancia al papel y la posición de Canadá como uno de sus principales socios, Sy Thanh indicó que ambos países comparten numerosos intereses comunes y poseen un importante potencial para ampliar una cooperación mutuamente beneficiosa.



Agradeció a Canadá por su apoyo práctico al proceso de desarrollo de Vietnam y pidió al Gobierno canadiense que continúe compartiendo experiencias y brindando asistencia en la reforma judicial, el desarrollo legal e institucional, así como en los esfuerzos de lucha contra la corrupción.



Por su parte, Nickel felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y elogió la visión estratégica y la determinación del Partido en la formulación de políticas de desarrollo socioeconómico para la próxima etapa de crecimiento del país.



Reafirmó la consideración de Canadá hacia Vietnam como socio clave dentro de la ASEAN, señalando que los lazos bilaterales se basan en sólidos fundamentos y ofrecen un amplio margen para su expansión y elevación.



El embajador destacó la importancia del papel de Vietnam como presidente de la Comisión del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026 y como anfitrión de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027.



En ese contexto, Canadá espera fortalecer y ampliar la cooperación con Vietnam en áreas como la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la respuesta al cambio climático, la aplicación de la ley y la coordinación en foros internacionales, añadió./.

VNA