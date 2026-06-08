Economía

Vietnam y Canadá elevan su cooperación comercial con nuevo proyecto

Las relaciones entre la Agencia Vietnamita de Promoción del Comercio (Vietrade, en inglés), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, y la Organización de Promoción del Comercio de Canadá (TFO Canada) entran en una nueva fase de desarrollo, marcada por la aspiración común de ir más allá del marco tradicional de la asistencia técnica para construir una asociación comercial estratégica y sostenible.

Representantes de la Agencia Vietnamita de Promoción del Comercio (Vietrade) y la Organización de Promoción del Comercio de Canadá (TFO). (Foto: VNA)
Representantes de la Agencia Vietnamita de Promoción del Comercio (Vietrade) y la Organización de Promoción del Comercio de Canadá (TFO). (Foto: VNA)

Ottawa (VNA) - Las relaciones entre la Agencia Vietnamita de Promoción del Comercio (Vietrade, en inglés), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, y la Organización de Promoción del Comercio de Canadá (TFO Canada) entran en una nueva fase de desarrollo, marcada por la aspiración común de ir más allá del marco tradicional de la asistencia técnica para construir una asociación comercial estratégica y sostenible.

Esta evolución se ha materializado con la firma de un acuerdo para la implementación del proyecto TRISEG para el período 2026-2030, con motivo de la tercera sesión del Comité Económico Conjunto Vietnam-Canadá (JEC 3), celebrada en Ottawa. Este programa tiene como objetivo reforzar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes), las empresas dirigidas por mujeres y aquellas ubicadas en zonas rurales, ayudándolas a responder a las crecientes exigencias del mercado canadiense y norteamericano.

Según Vu Ba Phu, director de Vietrade, los resultados alcanzados durante la fase de cooperación 2021-2024 han sentado bases sólidas para elevar las relaciones entre ambas organizaciones. Señaló que Vietrade se ha convertido en un socio estratégico de TFO Canada en Vietnam.

Añadió que el nuevo proyecto también refleja un cambio de enfoque frente a las transformaciones del comercio internacional. El objetivo ya no es solo apoyar a un número limitado de empresas, sino fortalecer las capacidades de un conjunto más amplio de actores económicos capaces de impulsar la expansión de las exportaciones vietnamitas hacia nuevos mercados.

Por la parte canadiense, esta orientación refleja la creciente importancia de Vietnam en la estrategia económica de Ottawa. Steven Tipman, director ejecutivo de TFO Canada, indicó que la decisión de ampliar la cooperación se basa no solo en los resultados positivos de proyectos anteriores, sino también en el papel cada vez más relevante de Vietnam en las cadenas de suministro y redes comerciales regionales.

Según él, esta cooperación se enmarca en las iniciativas de TFO Canada para facilitar el acceso de las pymes vietnamitas al mercado canadiense. Subrayó que cerca del 98 % de las empresas vietnamitas son pymes, lo que constituye una ventaja significativa en un contexto en el que Canadá busca diversificar sus socios comerciales y fuentes de suministro.

Ambas partes consideran además el proyecto TRISEG dentro de un marco más amplio de fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales. Para Ba Phu, el desarrollo de la presencia vietnamita en Canadá y en América del Norte es estratégicamente importante para diversificar los mercados de exportación del país, aún dependiente de ciertos destinos tradicionales. El proyecto permitirá a las empresas vietnamitas adaptarse mejor a las exigencias del mercado norteamericano y crear nuevos canales de exportación sostenibles.

Steven Tipman, por su parte, afirmó que esta cooperación está en línea con la Estrategia para el Indo-Pacífico de Canadá y con su objetivo de desarrollar relaciones comerciales con socios fiables.

Recordó que Vietnam ocupa un lugar importante en dicha estrategia y que la cooperación entre TFO Canada y Vietrade contribuirá a consolidar aún más los vínculos comerciales entre ambos países.

La convergencia de visiones entre ambas organizaciones refleja una transformación progresiva de su relación, que evoluciona de un modelo de asistencia al desarrollo hacia un modelo de asociación basado en intereses mutuos y crecimiento compartido. Mientras que antes los esfuerzos se centraban principalmente en el fortalecimiento de capacidades empresariales, ahora buscan establecer conexiones comerciales duraderas que impulsen la expansión de los intercambios económicos bilaterales en un contexto en el que Vietnam y Canadá buscan nuevos motores de crecimiento en la región del Indo-Pacífico.

La firma del proyecto TRISEG abre así nuevas perspectivas para las comunidades empresariales de ambos países y pone de relieve la creciente madurez de las relaciones de cooperación entre Vietnam y Canadá, que avanzan hacia una asociación comercial estratégica./.

VNA
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