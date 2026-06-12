Sociedad

Belarús envía ayuda humanitaria a damnificados por desastres naturales en Quang Tri

El Gobierno de Belarús envió más de 27 toneladas de ayuda humanitaria a la provincia vietnamita de Quang Tri para apoyar a las comunidades afectadas por los recientes desastres naturales, en una muestra de solidaridad que refuerza los vínculos de cooperación entre ambos países.

El consejero y embajador adjunto de Belarús en Vietnam, Oleg Shloma, entrega suministros de ayuda al vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Quang Tri, Le Van Bao. (Fuente: VNA)
El consejero y embajador adjunto de Belarús en Vietnam, Oleg Shloma, entrega suministros de ayuda al vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Quang Tri, Le Van Bao. (Fuente: VNA)

Da Nang (VNA) - El Gobierno de Belarús envió más de 27 toneladas de ayuda humanitaria a la provincia vietnamita de Quang Tri para apoyar a las comunidades afectadas por los recientes desastres naturales, en una muestra de solidaridad que refuerza los vínculos de cooperación entre ambos países.

La entrega del cargamento tuvo lugar el 11 de junio en el puerto de Tien Sa, en la ciudad de Da Nang, en un acto organizado por la Autoridad de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres Naturales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, junto con las autoridades de Quang Tri.

La ayuda incluye productos esenciales para la población, entre ellos leche condensada azucarada, azúcar refinada y juegos de mantas, sábanas y almohadas. Una vez concluidos los trámites de recepción, los suministros serán trasladados a Quang Tri para su distribución entre las familias más afectadas por los fenómenos meteorológicos.

La iniciativa fue aprobada por el Consejo de Ministros de Belarús en marzo de este año y coordinada por el Ministerio de Situaciones de Emergencia del país europeo, que organizó el transporte marítimo de los bienes hasta Vietnam.

Las autoridades vietnamitas designaron a la Autoridad de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres Naturales como entidad responsable de coordinar la recepción, el traslado y la distribución de la ayuda, así como de mantener la comunicación con la parte donante y las autoridades locales.

Durante la ceremonia, el consejero y viceembajador de Belarús en Vietnam, Oleg Shloma, destacó la voluntad de su país de acompañar al pueblo vietnamita en los momentos difíciles y expresó su deseo de que el cargamento contribuya a aliviar las dificultades de las familias damnificadas.

Asimismo, subrayó que este gesto fortalece la Asociación Estratégica establecida entre ambas naciones en mayo de 2025 y profundiza los lazos de amistad y cooperación bilateral.

Por su parte, Le Van Bao, vicepresidente del Comité Popular de Quang Tri, agradeció el apoyo brindado por el Gobierno y el pueblo bielorruso, y señaló que la ayuda tendrá un impacto directo en la recuperación de las comunidades afectadas.

Según el funcionario, los artículos donados no solo permitirán mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios en el corto plazo, sino que también contribuirán a reforzar la capacidad de preparación y respuesta de la provincia ante la temporada de lluvias y tormentas de 2026. Quang Tri se comprometió además a distribuir los suministros con rapidez para que lleguen cuanto antes a quienes más los necesitan.

La entrega de esta ayuda humanitaria refleja una vez más el espíritu de solidaridad entre Belarús y Vietnam, así como el fortalecimiento de una relación de amistad y cooperación que continúa desarrollándose en diversos ámbitos./.

VNA
#Belarús #ayuda humanitaria #Vietnam #desastres naturales
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

Cinco medios informativos líderes de Vietnam estrechan cooperación con provincia de Thai Nguyen (Foto: VNA)

Cinco medios informativos líderes de Vietnam estrechan cooperación con provincia de Thai Nguyen

El Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia septentrional de Thai Nguyen firmó hoy un programa de cooperación en materia de comunicación para el período 2026-2030 con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el periódico Nhan Dan (Pueblo), la Televisión de Vietnam (VTV), la Voz de Vietnam (VOV) y Tap chi Cong san (Revista Comunista), con el objetivo de potenciar la divulgación de información y promover la imagen, las fortalezas y los logros de desarrollo locales.

La llama del Viaje Rojo 2026 se enciende oficialmente. (Foto: https://vienhuyethoc.vn/)

Vietnam promueve donación voluntaria de sangre a gran escala

El Instituto Central de Hematología y Transfusión de Sangre de Vietnam inauguró hoy oficialmente la XIV edición del “Itinerario Rojo”, una campaña nacional de donación voluntaria de sangre, con el objetivo de recolectar 120 mil unidades de plasmas.

En el encuentro. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh refuerza la gestión de embarcaciones

Durante los primeros seis meses de 2026, la labor contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en Ciudad Ho Chi Minh ha mostrado resultados positivos, pues, desde inicios de año, no se ha registrado ninguna embarcación de la urbe detenida por violar aguas extranjeras.

El equipo K53 (Comando Militar de la provincia de Quang Ngai) realiza excavaciones y exploraciones en varios lugares potencialmente relacionados con una fosa común de soldados caídos a lo largo de la calle Truong Chinh, en los municipios de Dak Cam y Kon Tum. (Foto: VNA)

Hallan mil 109 restos de mártires en campaña especial

Tras casi tres meses de su implementación, la campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos ha logrado resultados notables con mil 109 restos de mártires encontrados.

Provincia de Lam Dong refuerza medidas contra la pesca ilegal. (Foto: VNA)

Provincia de Lam Dong refuerza medidas contra la pesca ilegal

Con el fin de corregir las deficiencias persistentes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés) y prepararse para la próxima visita de una delegación nacional de inspección, el Comité Popular de la provincia vietnamita de Lam Dong ha ordenado una movilización general de todo el sistema político local.

El veterano de guerra estadounidense Robert Ambrose Connor. (Foto: sggp.org)

Veteranos estadounidenses contribuyen a búsqueda de restos de mártires en Vietnam

La conferencia para la verificación de datos de los mártires caídos en la zona de Saigón - Gia Dinh y Cho Lon durante la Ofensiva de Primavera de 1968 se celebró hoy aquí bajo la organización conjunta del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recolección e Identificación de Restos de Mártires (Comité Directivo Nacional 515) y el Comité Directivo 515 de Ciudad Ho Chi Minh.