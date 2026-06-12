Belarús envía ayuda humanitaria a damnificados por desastres naturales en Quang Tri

Da Nang (VNA) - El Gobierno de Belarús envió más de 27 toneladas de ayuda humanitaria a la provincia vietnamita de Quang Tri para apoyar a las comunidades afectadas por los recientes desastres naturales, en una muestra de solidaridad que refuerza los vínculos de cooperación entre ambos países.



La entrega del cargamento tuvo lugar el 11 de junio en el puerto de Tien Sa, en la ciudad de Da Nang, en un acto organizado por la Autoridad de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres Naturales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, junto con las autoridades de Quang Tri.



La ayuda incluye productos esenciales para la población, entre ellos leche condensada azucarada, azúcar refinada y juegos de mantas, sábanas y almohadas. Una vez concluidos los trámites de recepción, los suministros serán trasladados a Quang Tri para su distribución entre las familias más afectadas por los fenómenos meteorológicos.



La iniciativa fue aprobada por el Consejo de Ministros de Belarús en marzo de este año y coordinada por el Ministerio de Situaciones de Emergencia del país europeo, que organizó el transporte marítimo de los bienes hasta Vietnam.



Las autoridades vietnamitas designaron a la Autoridad de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres Naturales como entidad responsable de coordinar la recepción, el traslado y la distribución de la ayuda, así como de mantener la comunicación con la parte donante y las autoridades locales.



Durante la ceremonia, el consejero y viceembajador de Belarús en Vietnam, Oleg Shloma, destacó la voluntad de su país de acompañar al pueblo vietnamita en los momentos difíciles y expresó su deseo de que el cargamento contribuya a aliviar las dificultades de las familias damnificadas.



Asimismo, subrayó que este gesto fortalece la Asociación Estratégica establecida entre ambas naciones en mayo de 2025 y profundiza los lazos de amistad y cooperación bilateral.



Por su parte, Le Van Bao, vicepresidente del Comité Popular de Quang Tri, agradeció el apoyo brindado por el Gobierno y el pueblo bielorruso, y señaló que la ayuda tendrá un impacto directo en la recuperación de las comunidades afectadas.



Según el funcionario, los artículos donados no solo permitirán mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios en el corto plazo, sino que también contribuirán a reforzar la capacidad de preparación y respuesta de la provincia ante la temporada de lluvias y tormentas de 2026. Quang Tri se comprometió además a distribuir los suministros con rapidez para que lleguen cuanto antes a quienes más los necesitan.



La entrega de esta ayuda humanitaria refleja una vez más el espíritu de solidaridad entre Belarús y Vietnam, así como el fortalecimiento de una relación de amistad y cooperación que continúa desarrollándose en diversos ámbitos./.

VNA