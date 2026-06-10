Vietnam y Estados Unidos buscan profundizar su relación

​Hanoi (VNA) – Vietnam desea fortalecer la cooperación con sus socios, incluido Estados Unidos, sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y el respeto a los sistemas políticos, las condiciones de desarrollo y los intereses legítimos de cada parte, afirmó hoy el viceprimer ministro Pham Gia Tuc.

Al recibir al subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien realiza una visita al país para participar en el Foro Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, Gia Tuc reiteró que Vietnam mantiene una política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y el desarrollo, al tiempo que impulsa la transformación digital, la innovación científica y tecnológica, la mejora de la calidad de los recursos humanos y el fortalecimiento de la resiliencia económica.

Subrayó además que Estados Unidos es uno de los socios más importantes de Vietnam y expresó el deseo de seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral.

Respecto a las orientaciones futuras, el subjefe del Gobierno propuso intensificar los intercambios y contactos de alto nivel para reforzar la confianza política.

Señaló que la cooperación económica y comercial constituye el principal motor de las relaciones bilaterales, y recalcó la disposición de Vietnam de facilitar las actividades de las empresas estadounidenses en el país.

Asimismo, instó a ambas partes a coordinarse estrechamente para concluir cuanto antes las negociaciones de un acuerdo comercial recíproco equilibrado y beneficioso para ambas naciones.

Afirmó además que la legislación vietnamita prohíbe todas las formas de trabajo forzoso y que el país combate de manera firme las violaciones de los derechos de propiedad intelectual.

Por otro lado, pidió a Estados Unidos reforzar la cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, así como retirar a Vietnam de las listas de control de exportaciones D1 y D3 y reconocerlo como economía de mercado.

Por su parte, Christopher Landau reafirmó que Estados Unidos concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y desea ver a un país fuerte, independiente, resiliente y próspero que contribuya a la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y global.

Manifestó el interés de profundizar los nexos en áreas como comercio, energía, defensa y seguridad, ciencia y tecnología, innovación, minerales estratégicos y aviación.

Coincidió en la necesidad de implementar eficazmente los acuerdos alcanzados, promover la cooperación práctica y gestionar las diferencias de manera abierta y constructiva.

Al reiterar el compromiso de Washington de colaborar estrechamente con Hanoi en asuntos regionales e internacionales, Landau destacó el reconocimiento del Gobierno estadounidense y del presidente Donald Trump a la participación de Vietnam en el Consejo de Paz sobre Gaza y a la visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Estados Unidos en febrero de 2026, lo que refleja el creciente papel del país indochino en el mantenimiento de la paz mundial.

En esta ocasión, ambas partes expresaron su confianza en que, sobre la sólida base construida durante años, Vietnam y Estados Unidos seguirán profundizando sus vínculos y contribuyendo a una región Asia-Pacífico pacífica y próspera./.

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