Vietnam busca una asociación económica mutuamente beneficiosa con Estados Unidos

Hanoi (VNA) – Vietnam está adoptando medidas activas para promover unas relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos que sean equilibradas, sostenibles y mutuamente beneficiosas, afirmó el canciller Le Hoai Trung, durante una reunión celebrada hoy aquí con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.



Hoai Trung señaló que la visita de Landau refleja la importancia que Washington concede a sus relaciones con Vietnam y contribuirá a mantener el impulso positivo de los vínculos bilaterales.



El ministro valoró altamente los recientes intercambios y encuentros de alto nivel, considerándolos una base importante para fortalecer la confianza política y la cooperación sustantiva, así como para orientar el desarrollo de las relaciones entre ambos países en el futuro.



Destacó que las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos han evolucionado de manera constante a lo largo de los años, superando desafíos históricos y logrando avances significativos. Ambos países han construido gradualmente una asociación estable y cada vez más sustancial, basada en el respeto mutuo a la independencia, la soberanía y el sistema político de cada uno, así como en intereses compartidos.



Subrayó que un Vietnam fuerte, independiente y próspero redunda en beneficio no solo de Estados Unidos, sino también de la región y de la comunidad internacional.



Abogó por intensificar los intercambios a todos los niveles y afirmó que Vietnam da la bienvenida a las delegaciones de la administración estadounidense, el Congreso, las autoridades locales y la comunidad empresarial para fomentar el diálogo, mejorar el entendimiento mutuo y generar nuevos impulsos para la cooperación bilateral.



Asimismo, propuso una coordinación más estrecha en la elaboración de programas y planes de cooperación concretos con el fin de aplicar eficazmente las principales orientaciones acordadas por los líderes de ambos países.



La cooperación económica y comercial, señaló, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales. Al tiempo que reconoció las preocupaciones de Estados Unidos respecto a determinadas cuestiones comerciales, expresó el deseo de Vietnam de colaborar con Washington para ampliar el comercio, facilitar el acceso a los mercados y profundizar la cooperación en sectores prometedores mediante mejoras institucionales y una aplicación más eficaz de la legislación.

El canciller Le Hoai Trung, durante una reunión celebrada hoy aquí con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau (Fuente: VNA)





También destacó la importancia de la cooperación en ciencia y tecnología, educación, cultura e intercambios entre pueblos, afirmando que estos ámbitos constituyen una base sólida para generar un amplio apoyo público en ambos países a unas relaciones bilaterales más estrechas.



Por su parte, Christopher Landau elogió los logros socioeconómicos alcanzados recientemente por el país del Sudeste Asiático. Reafirmó que Estados Unidos valora profundamente su relación con Vietnam y desea ampliar aún más la cooperación sobre la base del respeto mutuo y el beneficio compartido.



Señaló que ambos países comparten numerosos intereses comunes, especialmente en materia de cooperación económica, comercial y de seguridad. Asimismo, destacó la importancia de la diplomacia y de un diálogo franco y constructivo para ayudar a ambas partes a comprender mejor sus prioridades e inquietudes, y abordar los problemas que puedan surgir.



Añadió que Estados Unidos espera que ambas partes gestionen eficazmente las cuestiones relacionadas con el comercio, al tiempo que desarrollan una visión y unas perspectivas de cooperación a largo plazo.



En relación con los asuntos regionales e internacionales, ambas partes coincidieron en que los escenarios mundial y regional están experimentando cambios rápidos y complejos, lo que exige una mayor cooperación y diálogo entre los países.



Landau recordó la visita a Estados Unidos del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, en febrero, con motivo de su participación en la sesión inaugural de la Junta de Paz de Gaza. Señaló que el presidente Donald Trump valoró positivamente la participación del dirigente vietnamita y las contribuciones de Vietnam a los esfuerzos en favor de la paz.



Elogió el papel, la experiencia y el enfoque de Vietnam respecto a las cuestiones regionales, y afirmó que Estados Unidos desea escuchar las perspectivas vietnamitas y reforzar la coordinación con Vietnam y otros socios regionales en asuntos de interés común.



Las dos partes también destacaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo en la región, así como de resolver las disputas mediante medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional.



Coincidieron en que una relación Vietnam–Estados Unidos estable y sustancial no solo beneficia a ambos países, sino que también contribuye a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo.



Ambos funcionarios se comprometieron a mantener una estrecha coordinación entre sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores para acelerar la implementación de los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes y ampliar la cooperación en áreas que respondan a los intereses y prioridades de cada parte./.



