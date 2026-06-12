Ciudad de Hue promueve cooperación con socios austríacos

Viena (VNA) - En el marco de la visita en Austria, la delegación de la ciudad vietnamita de Hue, encabezada por su presidente del Comité Popular, Nguyen Khac Toan, tuvo sesiones de trabajo en el estado federado de Baja Austria y la Embajada vietnamita en Viena.



La visita de trabajo, que se realizó del 10 al 11 de junio, constituye una actividad importante para materializar los mecanismos de cooperación establecidos entre Hue y sus socios austríacos, contribuir a fomentar la amistad, ampliar la cooperación internacional en sectores como educación, cultura, turismo, preservación y promoción del valor patrimonial, desarrollo sostenible e intercambio de experiencias en la gestión de sitios patrimoniales. Asimismo, busca sentar bases para profundizar los vínculos entre Hue y Baja Austria.



Durante el encuentro con Karl Wilfing, presidente del Parlamentario Regional de Baja Austria, Nguyen Khac Toan presentó las potencialidades y orientaciones de desarrollo de Hue tras convertirse en la sexta ciudad de administración central de Vietnam.



Propuso avanzar hacia un acuerdo oficial de cooperación para promover inversiones en turismo, educación, salud, tecnologías de la información, desarrollo urbano verde e inteligente, conservación patrimonial, agricultura de alta tecnología y desarrollo sostenible.



Ambas partes también analizaron la posibilidad de organizar actividades de promoción turística e intercambios culturales y artísticos entre Hue y Krems en el marco de festivales celebrados en ambas localidades, contribuyendo a aumentar el entendimiento mutuo entre los dos pueblos.



La delegación visitó además la Embajada de Vietnam en Austria, donde fue recibida por el embajador Vu Le Thai Hoang. En la reunión, informó sobre los resultados de sus actividades y solicitó el apoyo de la misión diplomática para fortalecer la conexión entre Hue, Baja Austria, organizaciones internacionales con sede en Viena y entidades educativas y empresariales austríacas.



Posteriormente, la delegación sostuvo un encuentro con autoridades de la ciudad de Krems, encabezadas por la vicealcaldesa Elisabeth Kreuzhuber. Las partes intercambiaron opiniones sobre cooperación en preservación y promoción del patrimonio, turismo sostenible, intercambios culturales, formación de recursos humanos para el sector turístico y gestión urbana vinculada a la conservación patrimonial.



Nguyen Khac Toan destacó que la antigua capital imperial de Hue y la vieja ciudad de Krems comparten valiosos patrimonios culturales e históricos, lo que constituye una sólida base para fortalecer la cooperación y avanzar hacia objetivos comunes de desarrollo sostenible.



Durante una visita a la Universidad de Ciencias Aplicadas IMC Krems, la delegación fue recibida por el doctor Heinz Boyer, fundador y presidente de la institución; el director ejecutivo Udo Brändle; y miembros de su consejo directivo.



Ambas partes abordaron medidas para concretar la carta de intención firmada el 3 de abril de 2026 entre el Departamento de Relaciones Exteriores de Hue, la ciudad de Krems y la universidad, como paso previo a un programa oficial de cooperación entre Baja Austria y Hue.



En su discurso, el funcionario vietnamita valoró la calidad académica, la capacidad investigadora y la proyección internacional de la universidad, y propuso impulsar programas de intercambio de estudiantes y docentes, fortalecimiento de capacidades, así como iniciativas conjuntas de formación e investigación.



También coincidieron en continuar las consultas para organizar cursos de capacitación de corta duración en Hue destinados a mejorar las capacidades de gestión y desarrollo turístico de funcionarios locales./.

VNA