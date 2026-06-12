Vietnam impulsa integración regional basada en cooperación multilateral y bilateral

Hanoi (VNA) - El tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrado recientemente en Vietnam, concluyó consolidándose no solo como un evento multilateral clave para el porvenir de la región, sino también como un punto de convergencia diplomática sin precedentes.



La edición de este año coincidió con una intensa agenda de visitas oficiales a Hanoi de los primeros ministros de Laos, Camboya, Tailandia y Timor-Leste, configurando un escenario que puso de relieve el papel cada vez más proactivo de Vietnam en la arquitectura regional.



Este doble dinamismo -multilateral y bilateral- refleja un giro estratégico significativo: Vietnam ha pasado de una postura de participación acompañante a una de “construcción proactiva” del futuro regional, impulsando sinergias entre los mecanismos de cooperación de la ASEAN y las relaciones bilaterales con los países vecinos.



Un punto de inflexión en el pensamiento estratégico de la ASEAN



El AFF 2026 se desarrolló en un contexto global y regional marcado por profundas transformaciones. Según el embajador Phạm Quang Vinh, exviceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, la ASEAN enfrenta actualmente una “doble presión”: la necesidad de implementar la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y, al mismo tiempo, responder a desafíos urgentes como la fragmentación de las cadenas de suministro, la gobernanza de la inteligencia artificial y la transición hacia modelos de desarrollo verde y digital.



En este entorno complejo, el diplomático subrayó que la acción individual resulta insuficiente y que la cooperación regional se vuelve indispensable para fortalecer la resiliencia colectiva del bloque.



Desde la perspectiva de Vietnam, el foro marcó un avance cualitativo en su papel dentro de la ASEAN: de “participante” en sus inicios, a “acompañante” en etapas posteriores, y ahora a un actor con la capacidad de “codiseñar” el futuro regional. Este enfoque se sustenta en tres pilares conceptuales: la paz como fundamento, la prosperidad como motor y las personas como objetivo central.



Según Dao Ngoc Bau, jefe del Instituto de Política y Relaciones Internacionales de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, destacó que la ASEAN está experimentando una transformación en su forma de gobernanza, pasando de un modelo jerárquico centrado en los gobiernos a un enfoque de “cocreación de políticas” basado en una estructura multinivel y multisectorial.



En este marco, el foro dejó de abordar únicamente cuestiones generales de seguridad o economía, para centrarse en problemáticas complejas como la inteligencia artificial, la conectividad del Mekong y la transformación digital. Iniciativas impulsadas por Vietnam, como el Seminario de Partidos Políticos del Sudeste Asiático y la Conferencia de Líderes de Ciudades de la ASEAN 2026, fueron destacadas como aportes innovadores.



El experto señaló que el diálogo entre partidos políticos introduce una dimensión política-ideológica esencial en la construcción de la visión regional. Este mecanismo permite reducir malentendidos estratégicos, fortalecer la confianza mutua y establecer un canal de alerta temprana que ayuda a preservar la autonomía de la ASEAN frente a presiones externas.



Por su parte, el representante de la UNESCO en Vietnam, Jonathan Wallace Baker, elogió el papel de Hanoi en la promoción de la cooperación entre ciudades de la ASEAN, subrayando la importancia de la gestión urbana en una región donde se prevé que el 70 % de la población vivirá en áreas urbanas en las próximas décadas.



Este enfoque multinivel también refuerza el principio de “centrar las políticas en las personas”. Según Ngoc Bau, la ASEAN está avanzando hacia un modelo en el que los ciudadanos participan no solo en la implementación, sino también en la definición de prioridades políticas, a través de canales que van desde partidos políticos hasta gobiernos locales y organizaciones juveniles.



El director de la Academia Diplomática de Vietnam, Nguyen Hung Son, afirmó que el AFF 2026 logró consolidarse como una plataforma abierta e inclusiva que reúne a múltiples actores regionales e internacionales.



El foro contribuyó con propuestas innovadoras orientadas a resolver desafíos emergentes y promover una ASEAN estable, próspera y centrada en las personas, afirmó.



Sinergia entre diplomacia multilateral y bilateral



El impacto del foro se vio amplificado por una intensa agenda de diplomacia bilateral de alto nivel. La presencia simultánea en Hanoi de los jefes de gobierno de Laos, Camboya, Tailandia y Timor Leste evidenció un alto nivel de confianza política y abrió nuevas oportunidades de cooperación práctica.



En el caso de Laos, las conversaciones entre líderes de ambos países reafirmaron la relación de “cohesión estratégica”, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares en cinco años y acelerar proyectos clave de infraestructura como la autopista Hanoi-Vientián y la línea ferroviaria Vung Ang-Vientián.



Con Camboya, ambas partes acordaron fortalecer la conectividad económica a través del corredor Ciudad Ho Chi Minh-Moc Bai-Bavet-Phnom Penh, con la meta de alcanzar 20 mil millones de dólares en comercio bilateral. Destacó además el papel de empresas vietnamitas en la inversión y el desarrollo tecnológico en el país vecino.



En Tailandia, la visita del primer ministro Anutin Charnvirakul, en el contexto del 50 aniversario de relaciones diplomáticas, impulsó la estrategia de “tres conexiones”, con el objetivo de superar los 25 mil millones de dólares en comercio bilateral y ampliar la cooperación hacia sectores como energías renovables, economía digital y semiconductores.



Por su parte, la visita del primer ministro de Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, marcó un paso importante en el proceso de integración del país en la ASEAN.



Vietnam reiteró el apoyo a su incorporación plena y acordó fortalecer la cooperación en telecomunicaciones, educación e infraestructura, destacando además la colaboración empresarial como un motor clave del desarrollo.



La combinación de dinámicas multilaterales y bilaterales durante el AFF 2026 generó una sinergia estratégica que refuerza la cohesión regional. La confianza política entre los Estados miembros se consolida como base fundamental para avanzar hacia objetivos comunes dentro de la ASEAN.



Como subrayó el liderazgo vietnamita durante el foro, la región está transitando de una posición de simple participación en las tendencias globales a una etapa en la que busca influir activamente en su configuración. La ASEAN aspira así a dejar de ser únicamente un centro de producción o consumo para convertirse en un polo de innovación y creación de valor.



Con una diplomacia cada vez más proactiva y una capacidad de articulación efectiva entre los niveles bilateral y multilateral, Vietnam reafirma su papel como actor impulsor de la integración regional, contribuyendo a la construcción de una Comunidad ASEAN para 2045 más resiliente, cohesionada y centrada en sus ciudadanos./.

VNA