Foro del Futuro de la ASEAN 2026: Iniciativa visionaria de Vietnam sobre el porvenir regional

Phnom Penh (VNA) - El tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026) es una iniciativa visionaria de Vietnam y un mecanismo valioso para reflexionar conjuntamente sobre el porvenir de la región, el cual refleja la responsabilidad y el papel activo del país indochino en la promoción de los debates sobre el futuro regional.



Así lo afirmó Kin Phea, director del Instituto de Relaciones Internacionales de Camboya, perteneciente a la Real Academia de Camboya (RAC), al evaluar los resultados del AFF 2026, recientemente clausurado en Hanoi bajo el lema “Forjando juntos un futuro compartido: Paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”.



En declaraciones concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh, el experto en ciencias políticas y geopolítica valoró altamente el foro y destacó que la edición de este año cobró especial relevancia en un contexto en que el Sudeste Asiático y el mundo enfrentan transformaciones rápidas e impredecibles.



De acuerdo con Kin Phea, el escenario internacional actual está marcado por una creciente competencia estratégica entre las principales potencias, transformaciones en el orden mundial y desafíos de seguridad no tradicionales, como el cambio climático, la seguridad alimentaria y energética, las epidemias y la ciberseguridad. El académico enfatizó que estos problemas no pueden ser resueltos por una sola nación, sino que exigen una cooperación regional y multilateral más estrecha.



En ese sentido, señaló que el AFF proporcionó una plataforma de suma importancia para que líderes, políticos, académicos y representantes del sector privado intercambiaran puntos de vista y buscaran nuevas ideas, garantizando así que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantenga su relevancia, resiliencia y capacidad de respuesta ante los retos futuros.



Adémas del país anfitrión, Vietnam, el AFF 2026 registró por primera vez la asistencia y los discursos políticos de altos dirigentes procedentes de cinco países miembros de la agrupación, incluidos Laos, Camboya, Tailandia y Timor Leste, además del Secretario General de la ASEAN y representantes de la ONU.



Durante la sesión inaugural, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, enfatizó tres contenidos fundamentales relativos a la paz, el desarrollo económico y el bienestar de los habitantes de la región, en consonancia con el tema central del evento.



Kin Phea expresó su coincidencia con los mensajes del jefe del Gobierno camboyano, los cuales reflejan una visión diplomática pragmática desde tres perspectivas estratégicas, especialmente en lo que respecta al enfoque centrado en las personas.



En referencia a los nexos de cooperación entre Camboya y Vietnam en el contexto regional, el experto sugirió que ambos países vecinos pueden colaborar estrechamente para consolidar la solidaridad, la unidad y el papel central de la ASEAN a través de diversas vías.



En primer lugar, precisó que ambas naciones deben continuar respaldando el principio del protagonismo de la ASEAN en la arquitectura regional.



“A medida que las grandes potencias intensifican su competencia por ganar influencia, la ASEAN necesita mantener su independencia y su autonomía estratégica”, subrayó Kin Phea.



Asimismo, instó a Hanoi y Phnom Penh a fortalecer la cooperación ante los desafíos de seguridad no tradicionales, tales como la gestión de los recursos hídricos del río Mekong, el cambio climático, la lucha contra la delincuencia transnacional y la ciberseguridad .



Del mismo modo, abogó por impulsar la conectividad económica y el desarrollo sostenible para asegurar que los ciudadanos de la ASEAN se beneficien de manera tangible del proceso de integración regional.



A partir de este enfoque, in Phea concluyó que el AFF constituye un mecanismo idóneo para delinear el rumbo del bloque, donde Camboya y Vietnam pueden seguir desempeñando un rol de socios activos para preservar la cohesión interna y la centralidad de la ASEAN, contribuyendo a garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad común de toda la región./.

VNA