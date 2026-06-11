Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque

Hanoi (VNA) - El Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrado recientemente en Hanoi, se consolidó como una plataforma estratégica indispensable para que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) trascienda la mera gestión de crisis y diseñe la región a largo plazo, al tiempo que elevó de manera notable el prestigio diplomático de Vietnam.



Así lo aseveró hoy el analista de seguridad y política exterior de la Universidad de Malasia, Collins Chong Yew Keat, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur.



Al resaltar el impacto de la cita en la arquitectura regional, el experto malasio señaló que el desarrollo del AFF 2026 reflejó con claridad la urgencia que tiene la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de actuar bajo una mayor unidad, adoptando un pensamiento y una ambición mucho más prácticos ante el complejo panorama internacional.



Este actual escenario se encuentra marcado por una profunda incertidumbre geopolítica, la fragmentación económica, las interrupciones tecnológicas y las crecientes presiones derivadas de la transición climática y energética.



La agenda de trabajo del foro abordó de manera directa estas problemáticas a través de cinco contenidos principales de discusión, enfocados en la capacidad de recuperación y la unificación, la dinámica de las grandes potencias, la prevención de conflictos, la aplicación inclusiva de la Inteligencia Artificial (IA), la seguridad energética y los nuevos modelos de desarrollo para la economía de la ASEAN.



En este contexto de debates estratégicos, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, transmitió un mensaje de vital importancia, señalando que la ASEAN debe transformar su papel actual de participante pasivo en las tendencias globales para convertirse en una fuerza activa capaz de configurar las normas y los estándares internacionales en el futuro.



De este modo, el mensaje emanado del AFF 2026 reposicionó a la ASEAN como un actor proactivo en el establecimiento de la agenda global, transformando al bloque en un centro de diálogo dinámico, un punto de referencia para la cooperación mutua y un eje de confianza esencial dentro de un orden mundial fragmentado.



Asimismo, el analista destacó que el desarrollo del foro institucionalizó el rol constructivo y orientado al porvenir de Vietnam dentro de la agrupación asiática. El evento logró congregar a líderes gubernamentales, responsables de la formulación de políticas, académicos, empresarios, representantes de la juventud, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y autoridades locales. Este diseño inclusivo y participativo resulta fundamental para la construcción de la comunidad de la ASEAN.



Según el especialista malasio, el impacto directo del foro en el fortalecimiento del bloque se manifiesta de manera concreta en tres áreas fundamentales del desarrollo regional.



En primer lugar, el AFF fortaleció la infraestructura intelectual y el marco de políticas de la ASEAN, ayudando a cerrar la brecha existente entre los documentos de visión estratégica y su implementación real mediante la aportación de nuevas recomendaciones, ideas innovadoras y una sólida participación intersectorial. El hecho de que las sugerencias de las ediciones anteriores del foro se hayan reflejado de manera directa en los documentos oficiales de las Cumbres de la ASEAN demuestra que este espacio se está convirtiendo en un complemento de gran utilidad para los procesos formales del bloque.



En segundo lugar, la cita de Hanoi consolidó la agenda de la ASEAN centrada en las personas. Al involucrar de forma activa a los jóvenes, las zonas urbanas, las empresas, la academia y la sociedad civil, el AFF 2026 ayudó a transformar a la ASEAN de un proyecto puramente diplomático a una comunidad regional viva.



Este cambio es de suma importancia debido a que la identidad de la ASEAN suele ser más débil que la identidad nacional en la mayoría de los países miembros, por lo que el éxito comunitario requiere que los ciudadanos perciban la relevancia del bloque en aspectos cotidianos como el empleo, la educación, el acceso digital, la resiliencia climática, la vida urbana, la movilidad y la seguridad.



En tercer lugar, el foro contribuyó de manera significativa a la resiliencia estratégica de la ASEAN en un momento donde el Sudeste Asiático enfrenta un futuro en el que los choques externos ocurrirán de forma continua, abarcando guerras, restricciones comerciales, controles tecnológicos, interrupciones de energía, inseguridad alimentaria y volatilidad financiera. Por consiguiente, la edificación comunitaria debe ir más allá de los significados simbólicos para aportar una verdadera resiliencia institucional, capacidades de prevención de crisis, una conectividad interna más sólida y una voz común clara sobre las reglas que moldean la región.



En términos generales, el valor principal del AFF 2026 radica en impulsar a la ASEAN a pensar más allá del presente. Aunque el foro no resuelve de manera inmediata las limitaciones estructurales del bloque, especialmente en lo que respecta al consenso y al desarrollo desigual, sí genera el espacio necesario para la visión estratégica, la construcción de la confianza regional y la innovación de políticas.



Para Vietnam, el evento elevó su posición diplomática; para Malasia, aportó continuidad a las prioridades de su presidencia de la ASEAN en 2025; y para todo el bloque, reforzó la idea de que la Comunidad de la ASEAN se construye mediante un diálogo regional sostenible, inclusivo y orientado al futuro./.

VNA