Internacional

Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque

El Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrado recientemente en Hanoi, se consolidó como una plataforma estratégica indispensable para que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) trascienda la mera gestión de crisis y diseñe la región a largo plazo, al tiempo que elevó de manera notable el prestigio diplomático de Vietnam.

Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque (Foto: VNA)
Foro del Futuro de la ASEAN 2026 reafirma la centralidad del bloque (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrado recientemente en Hanoi, se consolidó como una plataforma estratégica indispensable para que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) trascienda la mera gestión de crisis y diseñe la región a largo plazo, al tiempo que elevó de manera notable el prestigio diplomático de Vietnam.

Así lo aseveró hoy el analista de seguridad y política exterior de la Universidad de Malasia, Collins Chong Yew Keat, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur.

Al resaltar el impacto de la cita en la arquitectura regional, el experto malasio señaló que el desarrollo del AFF 2026 reflejó con claridad la urgencia que tiene la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de actuar bajo una mayor unidad, adoptando un pensamiento y una ambición mucho más prácticos ante el complejo panorama internacional.

Este actual escenario se encuentra marcado por una profunda incertidumbre geopolítica, la fragmentación económica, las interrupciones tecnológicas y las crecientes presiones derivadas de la transición climática y energética.

La agenda de trabajo del foro abordó de manera directa estas problemáticas a través de cinco contenidos principales de discusión, enfocados en la capacidad de recuperación y la unificación, la dinámica de las grandes potencias, la prevención de conflictos, la aplicación inclusiva de la Inteligencia Artificial (IA), la seguridad energética y los nuevos modelos de desarrollo para la economía de la ASEAN.

En este contexto de debates estratégicos, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, transmitió un mensaje de vital importancia, señalando que la ASEAN debe transformar su papel actual de participante pasivo en las tendencias globales para convertirse en una fuerza activa capaz de configurar las normas y los estándares internacionales en el futuro.

De este modo, el mensaje emanado del AFF 2026 reposicionó a la ASEAN como un actor proactivo en el establecimiento de la agenda global, transformando al bloque en un centro de diálogo dinámico, un punto de referencia para la cooperación mutua y un eje de confianza esencial dentro de un orden mundial fragmentado.

Asimismo, el analista destacó que el desarrollo del foro institucionalizó el rol constructivo y orientado al porvenir de Vietnam dentro de la agrupación asiática. El evento logró congregar a líderes gubernamentales, responsables de la formulación de políticas, académicos, empresarios, representantes de la juventud, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y autoridades locales. Este diseño inclusivo y participativo resulta fundamental para la construcción de la comunidad de la ASEAN.

Según el especialista malasio, el impacto directo del foro en el fortalecimiento del bloque se manifiesta de manera concreta en tres áreas fundamentales del desarrollo regional.

En primer lugar, el AFF fortaleció la infraestructura intelectual y el marco de políticas de la ASEAN, ayudando a cerrar la brecha existente entre los documentos de visión estratégica y su implementación real mediante la aportación de nuevas recomendaciones, ideas innovadoras y una sólida participación intersectorial. El hecho de que las sugerencias de las ediciones anteriores del foro se hayan reflejado de manera directa en los documentos oficiales de las Cumbres de la ASEAN demuestra que este espacio se está convirtiendo en un complemento de gran utilidad para los procesos formales del bloque.

En segundo lugar, la cita de Hanoi consolidó la agenda de la ASEAN centrada en las personas. Al involucrar de forma activa a los jóvenes, las zonas urbanas, las empresas, la academia y la sociedad civil, el AFF 2026 ayudó a transformar a la ASEAN de un proyecto puramente diplomático a una comunidad regional viva.

Este cambio es de suma importancia debido a que la identidad de la ASEAN suele ser más débil que la identidad nacional en la mayoría de los países miembros, por lo que el éxito comunitario requiere que los ciudadanos perciban la relevancia del bloque en aspectos cotidianos como el empleo, la educación, el acceso digital, la resiliencia climática, la vida urbana, la movilidad y la seguridad.

En tercer lugar, el foro contribuyó de manera significativa a la resiliencia estratégica de la ASEAN en un momento donde el Sudeste Asiático enfrenta un futuro en el que los choques externos ocurrirán de forma continua, abarcando guerras, restricciones comerciales, controles tecnológicos, interrupciones de energía, inseguridad alimentaria y volatilidad financiera. Por consiguiente, la edificación comunitaria debe ir más allá de los significados simbólicos para aportar una verdadera resiliencia institucional, capacidades de prevención de crisis, una conectividad interna más sólida y una voz común clara sobre las reglas que moldean la región.

En términos generales, el valor principal del AFF 2026 radica en impulsar a la ASEAN a pensar más allá del presente. Aunque el foro no resuelve de manera inmediata las limitaciones estructurales del bloque, especialmente en lo que respecta al consenso y al desarrollo desigual, sí genera el espacio necesario para la visión estratégica, la construcción de la confianza regional y la innovación de políticas.

Para Vietnam, el evento elevó su posición diplomática; para Malasia, aportó continuidad a las prioridades de su presidencia de la ASEAN en 2025; y para todo el bloque, reforzó la idea de que la Comunidad de la ASEAN se construye mediante un diálogo regional sostenible, inclusivo y orientado al futuro./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Foro del Futuro de la ASEAN 2026 #AFF Hanói #Collins Chong Yew Keat #Le Minh Hung #autonomía de la ASEAN #gobernanza de la IA #resiliencia regional
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Gnel Rattha, presidente de la Asociación de Empresarios Camboya-Rusia y experto en geopolítica y economía internacional. (Foto: VNA)

Foro del Futuro de ASEAN 2026: Un avance en la diplomacia multipartidaria

Celebrado los días 9 y 10 de junio en Hanoi bajo el lema “Forjando juntos un futuro compartido: Paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, el tercer Foro del Futuro de ASEAN (AFF 2026) reafirma la participación activa y responsable de Vietnam en la promoción de la cooperación regional.

Ver más

Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas. (Fuente: Departamento de Bienestar Social y Desarrollo de Filipinas)

Aumenta el número de víctimas mortales por el sismo en Filipinas

Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas, según informó hoy la Oficina de Protección contra Incendios (BFP) del país archipelágico al entrar las operaciones de búsqueda y salvamento en su cuarto día.

Delegados en el encuentro. (Fuente: VNA)

Vietnam y Rusia fortalecen su amistad tradicional

La filial de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un acto conmemorativo por el Día de Rusia (12 de junio), reafirmando los lazos de amistad y solidaridad entre los pueblos de la metrópoli sureña y la Federación Rusa.

En la cita (Fuente: La Cancillería de Vietnam)

Vietnam pide reforzar el papel central de ASEAN

En medio de rápidos cambios en los escenarios regional y mundial, los mecanismos liderados por la ASEAN deben seguir desempeñando un papel central en la promoción del diálogo, la defensa del derecho internacional, el fortalecimiento de la confianza y la respuesta a los desafíos comunes, enfatizó el vicecanciller de Vietnam, Dang Hoang Giang.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh, y el secretario general de AIPA, Chem Widhya. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional de Vietnam y AIPA refuerzan cooperación

La Asamblea Nacional de Vietnam siempre concede gran importancia al papel de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y lo considera un pilar importante de la diplomacia parlamentaria, un mecanismo de cooperación práctica para que los parlamentos miembros trabajen juntos en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.

Edificio dañado por el terremoto en la ciudad de General Santos, Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Terremoto en Filipinas deja a cerca de 20.000 personas desplazadas

Los equipos de rescate filipinos continuaron la búsqueda el 9 de junio de personas que pudieran seguir atrapadas en edificios derrumbados o gravemente dañados tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao el día anterior, dejando decenas de muertos y miles de desplazados.

Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia. (Foto: VNA)

Foro del Futuro de la ASEAN 2026: Vietnam impulsa proactivamente espacio de diálogo regional

Tras dos ediciones celebradas en 2024 y 2025, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) consolida gradualmente su papel como una plataforma abierta y orientada al porvenir, que recibe el respaldo de los países miembros de la agrupación y la comunidad internacional, comentó Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y líderes de los países en el evento. (Fuente: VNA)

Líderes de ASEAN apuestan por unidad y estabilidad regional

La sesión inaugural del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebró hoy en esta capital, con un discurso de apertura a cargo del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. La jornada contó además con las intervenciones de líderes de los Estados miembros de la ASEAN, altos funcionarios de las Naciones Unidas y mensajes grabados enviados por ministros de Asuntos Exteriores.

El profesor Huang Rihan, de la Universidad Huaqiao. Foto: VNA

Foro del Futuro de la ASEAN refleja papel proactivo y responsable de Vietnam

La organización por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) por tercer año consecutivo demuestra la postura proactiva y responsable del país como miembro de la ASEAN, al tiempo que pone de relieve su creciente papel de liderazgo en la configuración del diálogo y la cooperación regionales.