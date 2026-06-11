Foro del Futuro de la ASEAN 2026 refleja visión estratégica de Vietnam para el porvenir de la región

Hanoi (VNA) - En un escenario internacional marcado por profundas transformaciones geopolíticas, la celebración del tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026) en Hanoi, representa mucho más que un importante acontecimiento diplomático. Para numerosos observadores, el evento refleja la visión estratégica de Vietnam sobre el futuro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur, Collins Chong Yew Keat, analista de estrategia, seguridad y política exterior de la Universidad de Malaya, afirmó que la iniciativa vietnamita llega en un momento particularmente oportuno, cuando la ASEAN enfrenta desafíos cada vez más complejos, entre ellos la rivalidad entre las grandes potencias, las tensiones marítimas, las interrupciones de las cadenas de suministro, el cambio climático y la acelerada transformación tecnológica.



A juicio del experto, el tema “Forjando juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y desarrollo centrado en las personas” elegido para el foro resume las prioridades fundamentales de la ASEAN en la actualidad: preservar la paz, fortalecer la cohesión regional y promover un crecimiento que beneficie directamente a la población. En ese sentido, subrayó que la paz sigue siendo la condición indispensable para garantizar la estabilidad y crear un entorno favorable para el desarrollo económico sostenible.



El componente de la prosperidad adquiere igualmente una relevancia especial en un contexto en el que la ASEAN busca consolidarse como uno de los polos de crecimiento más dinámicos del mundo, en medio de la reconfiguración de los flujos globales de comercio e inversión.



Sin embargo, Collins destacó que este objetivo no podrá alcanzarse mediante los esfuerzos aislados de cada país, sino a través de una mayor integración regional, el fortalecimiento de cadenas de suministro resilientes, la expansión de la economía digital y la garantía de la seguridad energética.



Por otra parte, el concepto de desarrollo centrado en las personas aporta una dimensión social y política al foro, al reafirmar que la ASEAN debe ir más allá de la cooperación intergubernamental y traducir sus esfuerzos en beneficios tangibles para la ciudadanía, especialmente en áreas como el empleo, la educación, la salud y la capacidad de respuesta frente a los impactos del cambio climático.



El analista consideró además que el AFF 2026 representa una manifestación concreta de la política exterior independiente, autónoma, multilateral y diversificada que Vietnam ha venido impulsando durante los últimos años. A través de este foro, el país reafirma su condición de miembro activo, responsable y comprometido con el fortalecimiento de la ASEAN.

Collins Chong Yew Keat, analista de estrategia, seguridad y política exterior de la Universidad de Malaya. (Foto: VNA)

Según Collins, esta visión se refleja en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el foro ratifica el compromiso de Vietnam con la ASEAN como eje central de la arquitectura regional, fortaleciendo al mismo tiempo su posición mediante contribuciones al desarrollo colectivo del bloque.



En segundo lugar, la agenda del AFF evidencia la capacidad de Vietnam para vincular los asuntos tradicionales de política exterior con desafíos emergentes como la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), el desarrollo urbano sostenible y la cooperación en la subregión del Mekong. Esta aproximación demuestra una diplomacia regional cada vez más madura, capaz no solo de responder a los problemas inmediatos, sino también de anticipar tendencias de largo plazo.



En tercer lugar, el foro respalda los objetivos de desarrollo de Vietnam y refuerza el papel de Hanoi como un actor responsable con capacidad para conectar a la ASEAN con sus socios internacionales.



Uno de los logros más significativos del AFF, destacó el especialista, es la consolidación gradual del foro como un mecanismo de diálogo de vía 1.5 de reconocido prestigio en la región. Este espacio complementa los canales oficiales de la ASEAN al reunir a responsables políticos, académicos y representantes empresariales para debatir ideas y formular propuestas innovadoras que posteriormente puedan incorporarse a las agendas institucionales.



En su opinión, el foro tiene el potencial de convertirse en un auténtico laboratorio de ideas para el futuro de la ASEAN, contribuyendo a identificar nuevos desafíos, formular recomendaciones de políticas públicas y apoyar la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Collins concluyó que el AFF 2026 no solo contribuirá a elevar el prestigio internacional de Vietnam, sino que también fortalecerá la centralidad de la ASEAN en sus relaciones con los socios externos. La promoción de prioridades estratégicas como la seguridad energética, la transformación digital y el crecimiento sostenible permitirá al bloque reforzar su autonomía estratégica y mejorar su capacidad de adaptación frente a un entorno internacional cada vez más cambiante.



A largo plazo, añadió, el éxito del foro dependerá de la calidad de los debates y de la capacidad para trasladar las conclusiones y propuestas a los mecanismos formales de la ASEAN. No obstante, las iniciativas impulsadas por Vietnam evidencian una visión diplomática de largo alcance destinada a que la organización no solo se adapte a los cambios globales, sino que también desempeñe un papel activo en la construcción de su propio futuro./.

