Internacional

Tailandia acelera implementación de los acuerdos alcanzados con Vietnam tras la visita del primer ministro Anutin

El Gobierno de Tailandia impulsa la ejecución de acuerdos con Vietnam en comercio, inversión, conectividad empresarial y conservación de la biodiversidad tras la visita oficial del primer ministro Anutin Charnvirakul.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su homólogo vietnamita, Le Minh Hung. (Foto: VNA)
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su homólogo vietnamita, Le Minh Hung. (Foto: VNA)

Bangkok (VNA) - El Gobierno de Tailandia ha comenzado a impulsar de manera activa la ejecución de los acuerdos de cooperación alcanzados con Vietnam tras la visita oficial del primer ministro Anutin Charnvirakul al país, realizada en el marco del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Durante la reunión del Gabinete celebrada el 10 de junio, Anutin presentó un informe sobre los resultados de su viaje y destacó que la visita contribuyó significativamente a fortalecer y profundizar la Asociación Estratégica Reforzada entre Tailandia y Vietnam, informó la portavoz de la Oficina del Primer Ministro, Ratchada Thanadirek.

Según la funcionaria, el viaje permitió dar continuidad a los avances logrados durante la visita realizada anteriormente a Tailandia por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

En las conversaciones mantenidas, ambas partes abordaron temas clave de la agenda bilateral a través de los mecanismos de cooperación existentes, incluido el Comité Conjunto de Cooperación Bilateral, además de asuntos relacionados con el comercio, la inversión, los intercambios entre pueblos, la seguridad y cuestiones regionales de interés común.

Uno de los aspectos más destacados de la visita fue la presencia de una delegación empresarial tailandesa encabezada por Anutin, cuyo objetivo fue fortalecer los vínculos entre las comunidades empresariales de ambos países y ampliar las oportunidades de inversión del sector privado tailandés en Vietnam. La iniciativa busca facilitar la materialización de los acuerdos alcanzados por los líderes de las dos naciones.

Con el propósito de acelerar la puesta en práctica de los compromisos adquiridos, el primer ministro tailandés instruyó a diversos ministerios y organismos, entre ellos los de Comercio, Transporte, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Energía, Industria y Desarrollo Social y Seguridad Humana, así como a la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI), a poner en marcha programas de cooperación con Vietnam en múltiples sectores.

Asimismo, encargó a la viceprimera ministra y ministra de Comercio, Suphajee Sutthampun, la creación de un Comité Conjunto de Comercio e Inversión entre ambos países.

Este mecanismo tendrá la misión de promover los intercambios económicos, aumentar el comercio bilateral y dar seguimiento a los obstáculos que puedan surgir en materia comercial y de inversión, con el fin de facilitar las actividades de las empresas de ambas naciones. Según el Gobierno tailandés, la iniciativa contribuirá a elevar la relación económica bilateral de una condición de “socios comerciales” a la de “socios del futuro”.

Durante la reunión del Gabinete, Anutin también se refirió al proyecto de cooperación para la conservación de la grulla sarus de cabeza roja, al que calificó como un símbolo de la amistad entre Vietnam y Tailandia. La parte tailandesa destacó que Vietnam agradeció la transferencia de seis ejemplares realizada en 2025 para apoyar las labores de conservación y reintroducción de esta especie en el país.

De acuerdo con los planes previstos, Tailandia entregará otros seis ejemplares en 2026, en cumplimiento del memorando de entendimiento suscrito entre las organizaciones zoológicas de ambos países para la conservación y reproducción de esta ave amenazada.

Además, Anutin encargó al Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente estudiar la posibilidad de aumentar el número de aves transferidas por encima de lo inicialmente acordado, como una iniciativa conmemorativa por el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia.

La Oficina del Primer Ministro tailandés subrayó que la cooperación en áreas como la economía, la inversión, los intercambios entre pueblos y la conservación de la biodiversidad seguirá constituyendo uno de los pilares fundamentales de la relación bilateral, contribuyendo a fortalecer aún más los lazos de amistad y colaboración entre ambos países./.

VNA
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