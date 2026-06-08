Política

Vietnam y Tailandia profundizan su cooperación en materia de defensa

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, sostuvo hoy en esta capital una reunión con el ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen, quien acompaña al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, durante su visita oficial a Vietnam y su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, entrega un obsequio conmemorativo al ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen. (Foto: qdnd.vn)
El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, entrega un obsequio conmemorativo al ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen. (Foto: qdnd.vn)

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, sostuvo hoy en esta capital una reunión con el ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen, quien acompaña al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, durante su visita oficial a Vietnam y su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN.

Durante el encuentro, Phan Van Giang destacó con satisfacción el sólido desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Tailandia a lo largo de los últimos 50 años desde el establecimiento de vínculos diplomáticos.

Señaló que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025, junto con la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, ese mismo mes, reflejan la fortaleza de los lazos entre ambos países y abren nuevas oportunidades para profundizar la cooperación en defensa.

El ministro vietnamita subrayó que la colaboración en materia de defensa ha registrado resultados concretos y sustanciales, incluyendo intercambios frecuentes de delegaciones de alto y bajo nivel, mecanismos consolidados de diálogo y consulta, cooperación entre las fuerzas armadas y sus diferentes ramas, así como entre las fuerzas encargadas de la seguridad marítima. También destacó los programas de formación y el apoyo mutuo en foros multilaterales y eventos internacionales organizados por ambas partes.

Por su parte, Adul Boonthumjaroen valoró altamente los avances de la cooperación en defensa entre los dos países y expresó su deseo de que ambas partes continúen trabajando de manera estrecha y eficaz para fortalecer aún más la Asociación Estratégica Integral bilateral.

El anfitrión propuso seguir impulsando áreas prioritarias de cooperación, entre ellas los intercambios de delegaciones a todos los niveles, especialmente las de alto rango; el mantenimiento de los mecanismos de diálogo y consulta; la capacitación y los intercambios militares; la cooperación en seguridad marítima, ciberseguridad e industria de defensa.

Al destacar que Vietnam y Tailandia comparten amplias zonas marítimas adyacentes, Phan Van Giang afirmó que la coordinación para mantener el orden y la seguridad en el mar, así como para brindar apoyo oportuno a los pescadores, reviste una importancia estratégica. En este sentido, abogó por intensificar el intercambio de información, las patrullas conjuntas, los intercambios profesionales y la cooperación frente a los desafíos de seguridad no tradicionales entre las fuerzas responsables de la seguridad marítima de ambos países.

En la ocasión, Phan Van Giang invitó al ministro Adul Boonthumjaroen, así como a los dirigentes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas Reales de Tailandia, a participar en la III Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para celebrarse en Hanoi en diciembre de 2026. Asimismo, reiteró la bienvenida a las empresas tailandesas del sector de defensa interesadas en asistir al evento./.

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