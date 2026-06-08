Vietnam y Fondo Monetario Internacional impulsan relaciones

Hanoi (VNA) El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang recibió hoy en Hanoi a Krisha Srinivasan, director de la región de Asia-Pacífico del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita de trabajo en el país.



En sus palabras, Van Thang reiteró que el viaje de Krisha Srinivasan se lleva a cabo en un momento crucial en el contexto de que Vietnam acabó de completar su arquitectura estratégica para una nueva fase de desarrollo.



La nación indochina siempre ha considerado al FMI como un socio asesor de prestigio y un aliado confiable, declaró, al mismo tiempo, comentó que el Gobierno vietnamita siempre escucha, considera y estudia los informes de evaluación y las recomendaciones de la entidad para el país en el proceso de formulación de políticas.



El Gobierno vietnamita ha identificado que se centrará en la implementación de las tareas relativas a la integración internacional de manera integral, profunda y sustantiva y el país participa activamente en la configuración de mecanismos de cooperación multilateral en la región y a nivel internacional para ser un socio verdaderamente responsable, que contribuya positivamente a la estructura económica y la gobernanza mundial, compartió.



El Gobierno vietnamita evalúa altamente la cooperación sustantiva y eficaz mantenida con el FMI durante el último período, desde la consultoría política y la asistencia técnica hasta el desarrollo de capacidades, lo que ha contribuido de forma práctica a la planificación y la aplicación de las políticas macroeconómicas del país, enfatizó.



El dirigente formuló votos porque la entidad continúe manteniendo un diálogo político regular con el Gobierno y sus organismos afiliados, especialmente el Banco Estatal de Vietnam y el Ministerio de Finanzas.



A la vez, el visitante dijo que el FMI valora enormemente los resultados que Vietnam ha logrado en los últimos tiempos.



En 2026, a pesar del impacto de las perturbaciones externas, las perspectivas de Vietnam siguen siendo positivas en comparación con el promedio regional. El FMI también destaca la eficacia de las políticas implementadas por el país sudesteasiático, en particular para garantizar el suministro de productos petrolíferos, lo que contribuye a mitigar el impacto de las fluctuaciones de los precios de la energía, entre otros.



Asimismo, alaba la orientación de Vietnam hacia el desarrollo a largo plazo, incluyendo el objetivo de mantener un alto crecimiento y aspirar a convertirse en una de las 30 principales economías del mundo para 2030. En particular, el reconoce el compromiso del Gobierno anfitrión de no sacrificar la estabilidad macroeconómica en aras del crecimiento a corto plazo.



Respecto al plan para incrementar la inversión pública a mediano y largo plazo, el FMI considera que es una dirección positiva, subrayó. Sin embargo, la expansión de la inversión pública debe ir acompañada de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos, la garantía de la capacidad de movilizar capital y el mantenimiento de la seguridad financiera nacional, recomendó.



Para movilizar eficazmente los recursos destinados a la inversión en desarrollo, Vietnam necesita seguir profundizando en el desarrollo de sus mercados de capitales y deuda y el FMI está dispuesto a compartir investigaciones y brindar apoyo técnico relacionado con el desarrollo de los mercados financieros y de capitales, apuntó.



Además, afirmó que el FMI seguirá apoyando a Vietnam en el desarrollo del sector financiero, contribuyendo así a mejorar la resiliencia y a promover el crecimiento sostenible en los próximos años./.

VNA