Economía

Vietnam Airlines ofrece 15 % de descuento para pasajeros mayores

Vietnam Airlines ha ampliado oficialmente su programa de descuento del 15% en las tarifas para pasajeros de 60 años o más a las reservas realizadas a través del sitio web de la aerolínea.

Aeronave de Vietnam Airlines. (Foto: VNA)
Aeronave de Vietnam Airlines. (Foto: VNA)


Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines ha ampliado oficialmente su programa de descuento del 15% en las tarifas para pasajeros de 60 años o más a las reservas realizadas a través del sitio web de la aerolínea.

El descuento se aplica a los billetes de clase económica en vuelos nacionales operados por la aerolínea de bandera de Vietnam, sujeto a determinados términos y condiciones.

Anteriormente, la compañía ya ofrecía tarifas preferenciales para las personas mayores a través de sus oficinas de venta de billetes en todo el país. Sin embargo, debido a los requisitos de verificación de edad mediante documentos de identidad, el programa no estaba disponible en los canales de venta en línea.

Tras la actualización de sus sistemas tecnológicos y de los procesos de verificación de pasajeros, las personas de 60 años o más pueden ahora adquirir directamente en el sitio web de Vietnam Airlines los billetes con descuento, sin necesidad de acudir a una oficina de venta.

Al buscar vuelos en la página web, los pasajeros que cumplan los requisitos solo deben seleccionar la categoría de pasajero “Senior Citizen (60 years and above)” (Persona mayor de 60 años). El sistema mostrará automáticamente las tarifas con descuento correspondientes. Todo el proceso, desde la reserva y el pago hasta la emisión del billete electrónico, puede completarse en línea, permitiendo a los viajeros de mayor edad planificar sus desplazamientos de forma más cómoda e independiente.

En línea con su enfoque centrado en el cliente, Vietnam Airlines continúa mejorando sus políticas de apoyo y servicios adaptados a distintos grupos de pasajeros. Gracias a estas iniciativas y a la constante mejora de la calidad de sus servicios, el número de pasajeros mayores que viajaron en las rutas nacionales de la aerolínea aumentó en más de un 23 % durante 2025./.

VNA
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