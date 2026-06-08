Política

Vietnam y Tailandia refuerzan el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión

 El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en Hanoi al primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien realiza una visita oficial al país y participa en el III Foro del Futuro de la ASEAN.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe al primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibe al primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy en Hanoi al primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien realiza una visita oficial al país y participa en el III Foro del Futuro de la ASEAN.

En la cita, Tran Thanh Man destacó que, tras el éxito de la reciente visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, este nuevo intercambio de alto nivel contribuirá a impulsar una cooperación bilateral más práctica y eficaz, en consonancia con las necesidades de desarrollo de ambos países en la nueva etapa. Asimismo, resaltó que la visita tiene lugar en un año especialmente significativo, cuando Vietnam y Tailandia celebran el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Por su parte, Anutin Charnvirakul expresó su satisfacción por realizar su primera visita oficial a Vietnam y agradeció la cálida recepción brindada por el presidente de la Asamblea Nacional. También transmitió los saludos y la invitación del presidente de la Cámara de Representantes de Tailandia para que Tran Thanh Man realice una visita oficial a ese país.

El primer ministro tailandés destacó la larga tradición de amistad y cooperación entre ambas naciones. Recordó que Tailandia fue uno de los lugares donde el Presidente Ho Chi Minh vivió y desarrolló actividades revolucionarias, y señaló que la comunidad vietnamita asentada desde hace generaciones en el noreste de Tailandia constituye un valioso puente de amistad entre los dos pueblos.

Al reafirmar la importancia que Tailandia concede a sus relaciones con Vietnam, Anutin Charnvirakul expresó su deseo de que la Asamblea Nacional vietnamita continúe respaldando los esfuerzos para consolidar una Asociación Estratégica Integral cada vez más sustantiva y efectiva.

Tran Thanh Man destacó el desarrollo sólido e integral de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, especialmente en política, defensa, seguridad, economía, cultura, turismo, cooperación entre localidades e intercambios pueblo a pueblo. Asimismo, reiteró que Vietnam siempre otorga alta prioridad al fortalecimiento de su amistad y cooperación multifacética con Tailandia.

Ambos dirigentes manifestaron su satisfacción por los avances positivos de la cooperación parlamentaria entre los dos países. Sobre la base del Memorando de Entendimiento sobre cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Cámara de Representantes de Tailandia, firmado en 2023, coincidieron en seguir promoviendo el intercambio de delegaciones a todos los niveles, ampliar la cooperación entre los grupos parlamentarios de amistad - en particular el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Tailandia - y fortalecer los vínculos entre mujeres y jóvenes parlamentarios, además de mantener una estrecha coordinación en los foros multilaterales.

En cuanto a las orientaciones futuras, los dos líderes acordaron continuar fortaleciendo la confianza política mediante intercambios regulares de delegaciones de alto nivel y otros mecanismos de contacto; implementar eficazmente el Programa de Acción de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia para el período 2026-2031; e intensificar aún más la cooperación parlamentaria y el papel de los grupos de amistad legislativa.

Asimismo, ambas partes impulsarán los intercambios entre mujeres parlamentarias, jóvenes legisladores y organismos especializados de sus respectivas cámaras, además de ampliar el intercambio de experiencias en materia legislativa y de supervisión parlamentaria.

Los dos países también coincidieron en reforzar la conectividad económica, implementar eficazmente la estrategia de las "Tres Conexiones", promover el comercio bilateral con la meta de alcanzar cuanto antes un volumen de intercambio de 25 mil millones de dólares, ampliar la cooperación en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, y fortalecer aún más los intercambios entre sus pueblos.

Tran Thanh Man agradeció al Gobierno tailandés el apoyo brindado a la comunidad vietnamita residente en ese país y expresó su deseo de que continúe creando condiciones favorables para que esta participe activamente en la vida económica y social local, consolidándose como un importante puente de amistad entre ambas naciones.

En relación con los asuntos regionales e internacionales de interés común, ambos dirigentes acordaron mantener una estrecha coordinación en el marco de la ASEAN, las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y los mecanismos de cooperación subregional del Mekong. También coincidieron en promover la cooperación económica subregional, la gestión sostenible de los recursos hídricos del río Mekong y los esfuerzos destinados a mitigar los impactos negativos derivados de las actividades de desarrollo y utilización del agua.

En esta ocasión, a través del primer ministro tailandés, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam transmitió sus mejores deseos e invitó al presidente de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, y al titular del Senado, Mongkol Surasajja, a realizar visitas oficiales a Vietnam en un futuro próximo./.

VNA
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