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Vietnam y Corea del Sur cooperan en educación para discapacitados

La surcoreana Dot Inc colabora con socios vietnamitas y Google para llevar tecnología háptica e inteligencia artificial a la educación de personas con discapacidad visual.

Eric Ju Yoon Kim, cofundador y director ejecutivo de Dot Inc, en la entrevista. (Fuente: VNA)
Eric Ju Yoon Kim, cofundador y director ejecutivo de Dot Inc, en la entrevista. (Fuente: VNA)

Seúl (VNA) - Dot Inc, una empresa surcoreana especializada en el desarrollo de tecnología de visualización háptica para personas con discapacidad visual, ha impulsado la colaboración con vistas a llevar soluciones educativas basadas en inteligencia artificial (IA) al mercado vietnamita.

Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Seúl, un representante de Dot Inc informó que la entidad está colaborando con Google y un socio educativo de IA en Vietnam para investigar la viabilidad de implementar tecnología de asistencia en el sistema educativo y las escuelas, con el objetivo de ampliar el acceso equitativo a la educación para los niños con discapacidad visual.

En los últimos años, el aprendizaje de los alumnos con discapacidad visual se basa principalmente en libros en braille de gran formato y en los métodos descriptivos directos del profesor, comentó.

Sin embargo, gracias al desarrollo de la IA, contenidos como tablas, gráficos, mapas o ecuaciones matemáticas ahora se pueden convertir automáticamente a formatos táctiles, lo que hace que el aprendizaje sea más intuitivo y eficaz, detalló.

También afirmó que Vietnam es uno de los mercados prioritarios en la estrategia de expansión global de la compañía. La empresa considera que aún existe un importante potencial de crecimiento en la educación inclusiva en el país indochino, especialmente dado el elevado número de personas con discapacidad visual y la creciente demanda de transformación digital en el campo.

Con anterioridad, en la exposición de tecnología inteligente 2026 (Smart Tech Show 2026) y el Congreso Virtual de la Industria de la Convergencia de Corea del Sur (KMF 2026) celebrados recientemente en Seúl, la empresa presentó el dispositivo de visualización táctil multicanal Monarch, un producto desarrollado con socios internacionales y utilizado en más de mil aulas en Estados Unidos, entre otros.

​Fundada en 2015, en la actualidad, Dot proporciona tecnología de asistencia en más de 40 países./.​

VNA
#Corea del Sur #Vietnam #soluciones educativas basadas en inteligencia artificial
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