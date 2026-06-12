Vietnam copreside celebración del Día Internacional del Juego en la ONU

Nueva York (VNA) - La Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU) copresidió el 11 de junio (hora local) la celebración del Día Internacional del Juego 2026 en la sede de la ONU en Nueva York, una jornada dedicada a promover el derecho de los niños a la recreación sana y a destacar su importancia para el desarrollo integral de la infancia.



El evento fue organizado por Vietnam, en calidad de presidente del Día Internacional del Juego 2026, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Fundación LEGO y el Grupo Central integrado por Bulgaria, El Salvador, Jamaica, Kenya y Luxemburgo.



El acto tuvo como punto central un diálogo de alto nivel bajo el lema “Proteger el juego, proteger la infancia”. En la apertura, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, recordó que el juego constituye un derecho fundamental reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño y subrayó su contribución al desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores, así como a la construcción de comunidades más saludables, inclusivas y sostenibles.



Durante la sesión, los participantes compartieron iniciativas y compromisos para fortalecer el derecho al juego, impulsar la educación basada en el aprendizaje lúdico, crear espacios públicos más amigables para la infancia e incorporar este derecho en las políticas nacionales de desarrollo.



Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación activa de niños procedentes de diversos países, quienes moderaron parte de los debates y compartieron sus experiencias, expectativas y deseos sobre la necesidad de contar con espacios seguros, libres y creativos para jugar. Sus intervenciones, sencillas pero profundas, recibieron una buena acogida entre los asistentes.

El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU y presidente del Día Internacional del Juego 2026, en el evento. (Fuente: VNA)

Al intervenir en el diálogo, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU y presidente del Día Internacional del Juego 2026, afirmó que el juego es un derecho esencial de todos los niños y que su protección debe traducirse en acciones concretas.



El diplomático reafirmó el compromiso de Vietnam de sensibilizar a padres y cuidadores sobre la importancia del juego, promover modelos educativos basados en actividades lúdicas y desarrollar entornos seguros y favorables para los niños en las escuelas, las comunidades y el entorno digital.



Asimismo, destacó los esfuerzos del país en la educación para la prevención de accidentes causados por minas y explosivos remanentes de guerra, con el fin de garantizar condiciones seguras para que los niños puedan estudiar, jugar y desarrollarse plenamente. Según señaló, proteger el derecho al juego significa también proteger la infancia y contribuir a un futuro más sostenible e inclusivo para las nuevas generaciones.



Además del diálogo de alto nivel, la celebración incluyó numerosas actividades creativas e interactivas en el recinto de la ONU, que atrajeron tanto a niños como a adultos. Con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los organizadores también habilitaron un espacio para seguir en directo el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.



El Día Internacional del Juego fue establecido oficialmente por la Asamblea General de la ONU el 25 de marzo de 2024 mediante la Resolución 78/268, aprobada por consenso a iniciativa de Vietnam y los países del Grupo Central, con el copatrocinio de 138 Estados. El texto reconoce la importancia del juego para el desarrollo físico, mental y social de las personas de todas las edades y exhorta a los Estados miembros y a los organismos de la ONU a intensificar las acciones de sensibilización y las medidas concretas destinadas a garantizar este derecho para los niños de todo el mundo./.