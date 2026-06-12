📝Enfoque: La diplomacia como motor del desarrollo nacional de Vietnam

Hanoi (VNA) - En un mundo marcado por transformaciones aceleradas y una competencia estratégica cada vez más intensa, Vietnam considera la política exterior como un pilar fundamental para garantizar un entorno favorable al desarrollo nacional.



La Resolución No. 06-NQ/TW del Buró Político, que implementa la línea diplomática aprobada en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, refleja una evolución significativa en el pensamiento estratégico del país al definir por primera vez la diplomacia como una tarea “fundamental y permanente”, con la misión de anticipar y crear condiciones internacionales propicias para el crecimiento.



Durante la conferencia de divulgación de la resolución, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó que el desarrollo nacional es inseparable de la evolución de la región y del mundo. En ese contexto, subrayó que la combinación de la fortaleza interna con los recursos y oportunidades externos constituye un requisito indispensable para materializar las aspiraciones de desarrollo del país.



Esta visión se inscribe en la continuidad de la política exterior del Partido y del pensamiento del Presidente Ho Chi Minh, pero responde también a las exigencias de una nueva etapa. Si en los primeros años de la Renovación (Doi Moi), iniciada en 1986, la prioridad era superar el aislamiento, ampliar las relaciones internacionales y crear un entorno favorable para la reconstrucción nacional, hoy el objetivo es mucho más ambicioso: movilizar recursos, conocimientos, tecnologías y mercados que permitan a Vietnam convertirse en una nación desarrollada y de altos ingresos para 2045.



Los resultados alcanzados durante casi cuatro décadas de apertura e integración internacional respaldan esta estrategia. Vietnam mantiene actualmente relaciones diplomáticas con 194 países, ha establecido 38 marcos de asociación y participa activamente en más de 70 organizaciones y foros internacionales. Además, sostiene vínculos económicos y comerciales con 230 países y territorios y forma parte de una red de 20 acuerdos de libre comercio.



Paralelamente, el tamaño de la economía vietnamita se ha multiplicado casi cien veces respecto a 1986, situando al país entre las 32 mayores economías del mundo, mientras que el ingreso per cápita ha superado los cinco mil dólares anuales.

El 14 de noviembre de 2025, el Departamento de Asuntos Exteriores y Diplomacia Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con el Comité Popular de la provincia de Ninh Binh, organiza un curso de capacitación para actualizar conocimientos y habilidades en asuntos exteriores dirigido a funcionarios y personal de la región del Delta del Río Rojo y algunas provincias y ciudades del país. (Foto:VNA)

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La incorporación a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 1995, al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 1998 y a la Organización Mundial del Comercio en 2007, así como la adhesión a acuerdos de nueva generación como el CPTPP, el EVFTA y el RCEP, no solo han ampliado el acceso a los mercados internacionales, sino que también han fortalecido la competitividad nacional, atraído inversiones, facilitado la transferencia tecnológica e impulsado una integración más profunda en las cadenas globales de valor.



Más allá de las cifras, la experiencia demuestra que cada avance significativo del país ha ido acompañado de una ampliación de su espacio de relaciones exteriores. Precisamente por ello, la Resolución No. 06-NQ/TW marca un hito al situar la diplomacia, junto con la defensa y la seguridad, entre las tareas estratégicas y permanentes del Estado.



La nueva orientación implica que la política exterior ya no se limita a preservar la paz y aprovechar oportunidades internacionales, sino que asume un papel más activo en la identificación temprana de riesgos, la prevención de conflictos y la creación de condiciones favorables para el desarrollo nacional.



En este sentido, To Lam planteó la necesidad de pasar de una “diplomacia para proteger el espacio de desarrollo” a una “diplomacia para crear capacidades de desarrollo nacional”; de una lógica centrada en la integración a los mercados a otra orientada a contribuir a su configuración; y de participar en las reglas existentes a colaborar en su definición.



Esta transformación responde al nuevo posicionamiento internacional de Vietnam. Con una amplia red de relaciones estratégicas, una economía altamente abierta y una creciente apuesta por la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores de crecimiento, el país busca que la diplomacia contribuya activamente a abrir nuevos espacios de desarrollo.



Entre las prioridades figuran la diversificación de mercados, socios y cadenas de suministro; la atracción selectiva de inversiones extranjeras de alta calidad vinculadas a la transferencia tecnológica; el impulso de la diplomacia tecnológica y de innovación; y la participación en la elaboración de normas, estándares y marcos regulatorios internacionales en ámbitos emergentes.



La resolución también reafirma el compromiso de Vietnam con los desafíos globales. Además de proteger los intereses nacionales, el país aspira a desempeñar un papel más relevante en asuntos de interés común para la comunidad internacional, como las operaciones de mantenimiento de la paz, la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria y las labores de rescate y socorro.



Esta evolución refleja el fortalecimiento de la posición y la capacidad de Vietnam en el escenario internacional. Como señaló el Presidente Ho Chi Minh: “La fortaleza interna es como el gong, y la diplomacia es su sonido; solo un gong sólido puede resonar lejos”. Bajo ese principio, la Resolución No. 06-NQ/TW reafirma que el fortalecimiento de la capacidad nacional sigue siendo decisivo, pero que aprovechar eficazmente las oportunidades externas es indispensable para maximizar ese potencial.



De este modo, la diplomacia vietnamita se proyecta no solo como una herramienta para preservar el entorno de desarrollo, sino también como una fuerza impulsora capaz de ampliar sus horizontes y acompañar al país en su camino hacia la meta de convertirse en una nación desarrollada en 2045./.