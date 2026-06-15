📝Enfoque: Vietnam impulsa comunas y barrios socialistas centrados en el bienestar ciudadano

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Hanoi (VNA) - En la nueva etapa de desarrollo de Vietnam, las comunas y barrios socialistas no se evalúan únicamente por la modernidad de su infraestructura o por las tasas de crecimiento económico, sino también por el grado de satisfacción, confianza y calidad de vida de la población.

Todas las políticas deben estar orientadas al pueblo, garantizando su derecho a conocer, debatir, participar, supervisar y beneficiarse de los logros del desarrollo. Cuando la democracia y el bienestar en la base son valorados, se convierten en la medida más precisa de la eficacia de la gobernanza y de la fortaleza de las autoridades locales.

La construcción del modelo de comunas y barrios socialistas refleja la visión estratégica del Partido Comunista de Vietnam (PCV) sobre la gobernanza nacional en la nueva era. El secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, ha subrayado que este modelo busca materializar los valores del socialismo en la vida cotidiana de la población, desde la educación y la atención sanitaria hasta un entorno de vida seguro, civilizado y una administración transparente.

En este contexto, también se ha producido un cambio importante en el enfoque del desarrollo. Si anteriormente los valores del socialismo se evaluaban principalmente mediante indicadores macroeconómicos, hoy la atención se centra en determinar si los ciudadanos reciben mejores servicios, perciben una mayor justicia social y disfrutan de una mejor calidad de vida.

Según el profesor asociado y doctor Doan Minh Huan, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, las comunas y barrios socialistas deben hacer realidad el principio de que “el pueblo es el dueño” mediante una democracia socialista efectiva en el ámbito local. Las autoridades no solo deben desempeñar funciones de gestión, sino también de servicio, garantizando la participación, la supervisión y el disfrute de los beneficios por parte de la ciudadanía.

Diversos especialistas proponen además pasar de una lógica de “consultar a la población” a otra de “cocrear junto con la población”, permitiendo que los ciudadanos participen desde la identificación de los problemas hasta la formulación de las soluciones. Este enfoque contribuye a que las políticas respondan mejor a la realidad y fortalece la confianza social.

El teniente coronel Pham Van Long, docente de la Escuela de Oficiales Políticos del Ministerio de Defensa, afirmó que el objetivo del modelo es construir una gobernanza local moderna, eficaz y orientada al servicio de la población. La democracia sustantiva constituye su criterio fundamental y se expresa en la participación real de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos.

Junto con la democracia, la felicidad de la población se considera un objetivo y un indicador esencial del desarrollo. El secretario general To Lam ha señalado que el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, así como la felicidad y satisfacción de la población, deben constituir la meta principal de los esfuerzos del sistema político.

Los expertos coinciden en que la construcción de comunas y barrios socialistas debe situar la calidad de vida y el bienestar de las personas en el centro. Todas las políticas, desde la planificación urbana, el transporte y la protección ambiental hasta la educación y la salud, deben evaluarse según su impacto en la vida de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

El profesor y doctor Nguyen Quoc Suu de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh consideró que este modelo busca transformar el ideal socialista en calidad de vida y calidad del desarrollo. Una comuna o barrio verdaderamente socialista es aquel donde las personas se sienten seguras, respetadas y cuentan con oportunidades para progresar.

Por su parte, el profesor asociado y doctor Nguyen Binh Minh, del Instituto de Tecnología Digital y Economía de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, puntualizó que este modelo debe garantizar que ningún grupo social quede rezagado en el acceso a los servicios públicos, la salud, la educación, la protección social y las oportunidades digitales, prestando especial atención a las personas mayores, las personas con discapacidad, los hogares pobres, los niños, los residentes temporales y los trabajadores del sector informal.

Los investigadores afirman que cuando la ciudadanía accede en igualdad de condiciones a servicios públicos de calidad, la confianza social se fortalece. Cuando cada comuna y barrio se convierte en una comunidad donde se respeta el derecho del pueblo a ser protagonista y la felicidad ocupa un lugar central, se sientan las bases más sólidas para el desarrollo de Vietnam por la vía socialista./.

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