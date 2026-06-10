📝Enfoque: La fuerza de las decisiones que “escuchan la voz del pueblo”

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Hanoi (VNA)- La realidad demuestra que la fuerza de las decisiones políticas que tienen en cuenta las opiniones y aspiraciones de la ciudadanía está contribuyendo a generar el consenso social y la confianza para que el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas avancen unidos hacia objetivos más ambiciosos y una visión de desarrollo a largo plazo.

Ese consenso y confianza constituye también una respuesta a las interpretaciones y argumentos tergiversados sobre las políticas y directrices adoptadas por el Partido y el Estado en los últimos tiempos.

La experiencia de la Revolución vietnamita evidencia que la convergencia entre la “voluntad del Partido” y el “apoyo del pueblo” ha sido una fuente fundamental de fortaleza para el país. La escucha a la ciudadanía, la atención a las opiniones de la sociedad y el reajuste de las políticas de acuerdo con la realidad no solo reflejan el principio de situar al pueblo en el centro del desarrollo, sino que también contribuyen a fortalecer la transparencia, la apertura institucional y la confianza pública, generando un amplio consenso social en favor del progreso nacional.

En el contexto actual, marcado por la puesta en marcha de numerosas reformas estratégicas, el principio de “escuchar la voz del pueblo” cobra una relevancia aún mayor. Durante su intervención en el XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam para el mandato 2026-2031, el secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, subrayó que la renovación no puede limitarse a consignas plasmadas en resoluciones ni es posible representar verdaderamente al pueblo sin escuchar y comprender sus aspiraciones. Estas palabras reafirman que las opiniones de la ciudadanía constituyen una base esencial para la formulación y el perfeccionamiento de las políticas públicas.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió con los votantes de Hanoi, el 4 de mayo de 2026 (Foto: VNA)

La práctica también demuestra que numerosas políticas han sido reajustadas para hacerlas más realistas y viables gracias a la consulta de las opiniones de la población. Un ejemplo de ello es la decisión del Gobierno de elevar a mil millones de dongs anuales el umbral de ingresos exentos de impuestos para los hogares e individuos dedicados a actividades comerciales, en lugar de los 500 millones de dongs contemplados inicialmente en el proyecto de normativa. Esta modificación surgió tras recoger las opiniones de ciudadanos, expertos y asociaciones profesionales, beneficiando directamente a millones de pequeños negocios y reflejando el compromiso del Gobierno de acompañar a la población y al sector empresarial, especialmente en un momento en que el sector privado es considerado uno de los principales motores de la economía.

De manera similar, el proyecto de construcción del Gran Bulevar Paisajístico del Río Rojo en Hanoi se desarrolla bajo criterios de transparencia en la información, consulta a expertos, científicos y ciudadanos, así como de consulta de opiniones y recomendaciones para perfeccionar su ejecución. Más que una gran obra de infraestructura, este proyecto refleja un modelo de gestión orientado a colocar a las personas en el centro de las políticas públicas, sustentado en el consenso social y la búsqueda de resultados concretos.

Otro ejemplo es la implementación de la gasolina biológica E10 a escala nacional. Frente a las inquietudes expresadas por la opinión pública, los organismos competentes han optado por proporcionar información de manera proactiva, aclarar dudas y respaldar las decisiones con argumentos científicos y técnicos, contribuyendo así a fortalecer la comprensión y el consenso en torno a esta política.

Las preocupaciones de los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con los medios de vida, el entorno residencial, la transformación digital, las políticas fiscales o los objetivos de reducción de emisiones son legítimas y reflejan el interés de la sociedad por los procesos de cambio. En este sentido, las autoridades han reforzado los mecanismos de recepción y respuesta a las opiniones ciudadanas mediante diversos canales, como plataformas de reporte en línea, consultas comunitarias y encuestas de campo, evidenciando una voluntad de diálogo y participación social en la formulación e implementación de las políticas públicas.

Aunque persisten desafíos que no pueden resolverse de manera inmediata, numerosas dificultades están siendo abordadas y solucionadas progresivamente. La escucha y consulta de las opiniones de la sociedad no constituye una señal de vacilación en la gestión, sino una expresión de una gobernanza moderna que coloca a la ciudadanía en el centro y evalúa su desempeño a partir de resultados concretos. En este sentido, una política ajustada tras recibir aportes de la población no responde a presiones externas, sino a un proceso de perfeccionamiento destinado a responder mejor a las exigencias del desarrollo y las legítimas aspiraciones del pueblo.

La historia de la Revolución vietnamita demuestra que cada vez que el Partido ha mantenido una estrecha vinculación con el pueblo, ha sabido escuchar sus voces y apoyarse en su fuerza, el país ha logrado superar grandes desafíos. El consenso social necesario para alcanzar un desarrollo próspero y sostenible se construye sobre la confianza mutua y se fortalece mediante acciones concretas: escuchar al pueblo, respetar sus opiniones, incorporar sus aportes y perfeccionar continuamente las políticas públicas en beneficio de la población.

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Este principio no solo refleja el legado del pensamiento de Ho Chi Minh, sino que también constituye una orientación permanente del Partido y el Estado en el proceso de liderazgo y desarrollo del país./.

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