Vietnam reafirma su firme apoyo a un enfoque centrado en las personas

Ginebra (VNA) – El embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam en Ginebra, participó y pronunció un discurso en la sesión plenaria de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT114) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Al referirse al informe del Director General de la OIT, titulado “Un momento decisivo: Aprovechar la inteligencia artificial para promover el trabajo decente”, el diplomático afirmó que Vietnam respalda firmemente un enfoque centrado en las personas en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial (IA).



El avance de la IA está transformando profundamente los mercados laborales, los métodos de producción y la gobernanza social, y esta tecnología ofrece enormes oportunidades para aumentar la productividad, impulsar la innovación, mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer el desarrollo de los recursos humanos, señaló.



Sin embargo, alertó los desafíos sin precedentes relacionados con el empleo, las competencias profesionales, la desigualdad social, la protección de los datos personales y los derechos de los trabajadores.



Phan Dung destacó que, a lo largo de casi cuatro décadas del proceso de renovación (Doi Moi), Vietnam ha mantenido de manera constante una visión de desarrollo centrada en las personas, consideradas simultáneamente como protagonistas, objetivo y motor del progreso nacional.



Gracias a esta orientación, el país ha pasado de ser una economía de bajos ingresos a convertirse en una nación en desarrollo de ingresos medios, con una mejora continua de las condiciones de vida materiales y espirituales de la población.



En esta nueva etapa de desarrollo, dijo, Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la integración internacional como motores estratégicos para garantizar un crecimiento rápido y sostenible.



Asimismo, el embajador propuso tres prioridades para garantizar que la IA contribuya al objetivo del trabajo decente: invertir en el desarrollo de recursos humanos y competencias digitales; vincular la transformación digital con la promoción del empleo de calidad y sistemas integrales de protección social; y establecer marcos de gobernanza de la IA basados en el diálogo social, la transparencia, la rendición de cuentas y las normas laborales internacionales.



En la ocasión, Phan Dung reiteró el compromiso de Vietnam con los valores fundamentales de la OIT, el multilateralismo y la construcción de un futuro laboral centrado en las personas.



También reafirmó la disposición del país a fortalecer la cooperación con la OIT y sus Estados miembros para aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial en favor del trabajo decente, el progreso social y la prosperidad compartida./.

VNA