Provincia de Bac Ninh supera 100 millones de dólares por ventas de lichi al inicio de la cosecha

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Bac Ninh vive una prometedora temporada de lichi en 2026, marcada por una sólida demanda y precios récord que han impulsado significativamente los ingresos de los productores locales.



De acuerdo con el Departamento provincial de Industria y Comercio, la facturación generada por la venta de lichi desde el inicio de la campaña supera los 2,62 mil millones de dongs (más de 100 millones de dólares), cifra equivalente al 70,5 % de los ingresos obtenidos durante toda la temporada de 2025, pese a que la cosecha aún se encuentra en sus primeras etapas.



Los precios se mantienen estables en niveles históricamente altos. El lichi de maduración temprana se vende entre 35 mil y 70 mil dongs por kilogramo, mientras que el de temporada alcanza entre 55 mil y 90 mil dongs por kilogramo. En particular, la variedad “u trung” llegó a cotizarse en un récord de 300 mil dongs por kilogramo.



La comercialización del fruto avanza con fluidez tanto en el mercado nacional como en el internacional. Las exportaciones hacia China, principal destino del producto, continúan beneficiándose de los mecanismos de despacho prioritario mediante los llamados “canales verdes”, lo que facilita el flujo de mercancías.



Hasta el 8 de junio, la provincia había comercializado unas 47 mil 530 toneladas de lichi, equivalente al 38,02 % del volumen previsto para toda la campaña. De ese total, alrededor de 29 mil 30 toneladas fueron destinadas al mercado interno, representando el 61,08 %, mientras que las exportaciones alcanzaron las 18 mil 500 toneladas, el 38,92 % restante.



China sigue siendo el principal mercado de destino, con cerca de 17 mil 990 toneladas exportadas. Asimismo, el lichi de Bac Ninh ha llegado a otros mercados como Canadá, Estados Unidos, Japón y varios países de la Unión Europea.



Empresas y comerciantes del sector prevén que los precios continúen al alza durante las próximas semanas, lo que permitiría a la provincia registrar un crecimiento significativo de los ingresos por esta fruta en comparación con 2025, beneficiando directamente a los agricultores y mejorando sus condiciones de vida.



En cuanto a la producción, Bac Ninh mantiene este año una superficie estable de aproximadamente 29 mil 800 hectáreas dedicadas al cultivo de lichi. De ellas, 17 mil 500 hectáreas cuentan con certificación VietGAP, lo que representa cerca del 59 % del total. Además, la provincia dispone de 255 hectáreas certificadas bajo el estándar GlobalGAP y 10 hectáreas de producción orgánica. La cosecha total de 2026 se estima en unas 125 mil toneladas.



Paralelamente, las autoridades provinciales han intensificado las actividades de promoción comercial y diversificado los canales de distribución. Además de las vías tradicionales, el lichi de Bac Ninh se comercializa a través de plataformas de comercio electrónico nacionales e internacionales como Sendo, Voso, Postmart, Lazada, Tiki, Shopee, Alibaba y Amazon, así como mediante transmisiones en directo y ventas en línea a través de las redes sociales.



De cara al resto de la temporada, la provincia continuará reforzando la promoción y el consumo del producto tanto dentro como fuera del país, vinculando estas acciones con el desarrollo del turismo que brinda experiencias únicas asociado a la cosecha del lichi.



Al mismo tiempo, avanza en la digitalización de las zonas de cultivo, el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad y la consolidación de cadenas de suministro que permitan ampliar la presencia de esta fruta en mercados de alto potencial como la Unión Europea, América del Norte, Japón y Corea del Sur./.

VNA