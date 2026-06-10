Viceprimer ministro vietnamita destaca desarrollo sustancial de lazos con Japón

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Tokio (VNA) En el marco de su visita a Japón y su participación en la 31.ª Conferencia Futuro de Asia, celebrada en Tokio, el viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, se reunió hoy con el canciller de Japón, Motegi Toshimitsu.

Durante el encuentro, Tien Chau celebró el desarrollo cada vez más sustancial de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón en todos los ámbitos, sustentada en un elevado nivel de confianza política.

Asimismo, destacó que la visita oficial a Vietnam de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, realizada a principios de mayo pasado, constituyó un hito importante que contribuirá a profundizar y hacer más práctica la relación bilateral en el futuro.

El viceprimer ministro expresó su agradecimiento a Japón por su constante acompañamiento, cooperación eficaz y significativas contribuciones al cumplimiento de los objetivos de desarrollo socioeconómico de Vietnam durante los últimos años.

También manifestó su apoyo a que Japón continúe desempeñando un papel cada vez más activo en los asuntos regionales e internacionales mediante iniciativas en ámbitos como la transformación digital y la seguridad energética.

Señaló que uno de los principales objetivos de esta visita a Japón, además de asistir a la 31.ª Conferencia Futuro de Asia, es promover la implementación de los compromisos y acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países, especialmente los resultados de la reciente visita a Vietnam de la primera ministra Takaichi Sanae.

En ese sentido, propuso que ambas partes continúen fortaleciendo la confianza política y promoviendo los mecanismos de cooperación existentes, incluido el Comité de Cooperación Vietnam-Japón, así como coordinarse para organizar con éxito el segundo Foro de Cooperación entre localidades de Vietnam y Japón, previsto para celebrarse en la ciudad de Hue en 2026.

Solicitó la colaboración de la Cancillería de Japón para simplificar los procedimientos de entrada de los ciudadanos vietnamitas, contribuyendo así al objetivo de duplicar el flujo turístico en ambas direcciones entre los dos países.

Al compartir sus recuerdos y sentimientos sobre Vietnam durante su visita a la ciudad central de Da Nang con motivo de la Semana de Alto Nivel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2017, cuando se desempeñaba como ministro responsable del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), Motegi Toshimitsu afirmó que Japón concede gran importancia al papel de Vietnam en la implementación de la Visión de una región Indo-Pacífico libre y abierto (FOIP).

Valoró altamente las contribuciones de la comunidad vietnamita que vive, estudia y trabaja en distintas localidades de Japón, incluida la prefectura de Tochigi, de donde es originario.

Expresó además su deseo de impulsar la cooperación entre localidades y los intercambios entre pueblos de ambos países, y coincidió en la necesidad de coordinar estrechamente los esfuerzos para garantizar la materialización de los acuerdos alcanzados por los líderes de alto nivel mediante el fortalecimiento de los intercambios de delegaciones, los contactos entre pueblos y los proyectos de cooperación económica, entre ellos la Universidad Vietnam-Japón, así como la cooperación en materia consular.

Al valorar la estrecha coordinación entre ambos países en los foros regionales e internacionales, Motegi manifestó su deseo de que Vietnam y Japón continúen cooperando de manera eficaz en asuntos regionales e internacionales de interés común./.

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