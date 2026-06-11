Vietnam pide diálogo y mediación para impulsar una paz duradera en Medio Oriente

Nueva York (VNA) - Una paz de largo plazo sólo puede alcanzarse mediante soluciones políticas, el diálogo, la mediación y el establecimiento incansable de la confianza y la diplomacia, con el papel central de las Naciones Unidas (ONU), afirmó el ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la misión permanente de Vietnam ante la ONU.



Durante una sesión de debate abierto de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) celebrado el 10 de junio en Nueva York, bajo el nombre “Promover las soluciones políticas en el Medio Oriente: La mediación y el diálogo por una paz sostenible”, Hai Luu expresó su profunda preocupación ante la situación compleja en esa región, incluido el estrecho de Ormuz, la Franja de Gaza, Cisjordania y Líbano. Estas crisis provocan graves sufrimientos a la población, interrumpen el comercio y el suministro energético mundial y erosionan la confianza en los mecanismos multilaterales. Afirmó que no existe una solución militar para los desafíos de Oriente Medio y destacó que una mediación eficaz debe basarse en el respeto a la Carta de la ONU, la voluntad política genuina de las partes involucradas y el apoyo objetivo y coherente de la comunidad internacional. Reiteró la necesidad de respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados en todas las circunstancias, y expresó su oposición a las amenazas o al uso de la fuerza, así como a los ataques militares contra países soberanos de la región.



En la ocasión, Vietnam también llamó a garantizar la seguridad y la protección marítimas, así como la libertad de navegación y sobrevuelo de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. Asimismo, subrayó que los acontecimientos recientes en Oriente Medio no deben relegar la cuestión palestina.



Hai Luu reafirmó el apoyo de Vietnam al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, a la admisión de Palestina como miembro pleno de la ONU y a la solución de dos Estados basada en las fronteras anteriores a 1967, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas./.



En su intervención, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación ante los ataques contra ciudadanos e infraestructuras civiles en Gaza, Líbano, Irán y Yemen, y advirtió sobre las graves secuelas de los conflictos en la seguridad alimentaria, energética y humanitaria global. Al mismo tiempo, hizo hincapié en el principio de prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias según la Carta de las Naciones Unidas.



Numerosos países coincidieron con esa opinión, pidiendo reducir la tensión, promover el cese del fuego, proteger a los civiles, garantizar el acceso humanitario y abordar las crisis en el Medio Oriente sobre la base del derecho internacional, subrayando la solución de dos estados como la llave para una paz duradera en la región./.





VNA