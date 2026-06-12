Tránsito de mercancías se dispara en frontera Vietnam-China

Beijing (VNA) - Los pasos fronterizos de Huu Nghi (Vietnam) y Dongxing (China) han registrado en los últimos meses un fuerte incremento en las actividades comerciales, especialmente en el intercambio de productos agrícolas y pesqueros procedentes de los países de la ASEAN.



Según datos de la Aduana de Huu Nghi, en los primeros cinco meses de 2026 el número total de vehículos que entraron y salieron por este corredor fronterizo alcanzó los 499.000, lo que representa un aumento del 40,2% en comparación con el mismo período del año anterior.



En el mismo lapso, el valor total del comercio de importación y exportación a través de este paso fronterizo se situó en aproximadamente 41,1 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 24,4%, lo que refleja una expansión sostenida del flujo comercial.



En paralelo, el puente Bac Luan II, ubicado en el puesto fronterizo de Dongxing, también ha experimentado una elevada actividad en la importación de productos provenientes de países de la ASEAN. Entre enero y abril de 2026, el volumen de frutas importadas a través de esta infraestructura alcanzó las 13.000 toneladas.



Con el objetivo de facilitar el comercio transfronterizo, las autoridades competentes han mantenido las operaciones de despacho aduanero durante fines de semana y días festivos, garantizando una mayor fluidez en el tránsito de mercancías.



De acuerdo con estimaciones preliminares, desde inicios de 2026 más de 20.000 vehículos de transporte se han beneficiado de estas medidas de facilitación en el puente Bac Luan II.



Asimismo, la eficiencia del despacho aduanero para mercancías transportadas en cadena de frío ha mejorado en más de un 50 % respecto al mismo período del año anterior, consolidando la capacidad operativa de los pasos fronterizos y contribuyendo al dinamismo del comercio bilateral y regional./.

VNA