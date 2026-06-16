Política

Vietnam y Canadá promueven cooperación en medios de comunicación

Vietnam y Canadá apuestan por fortalecer la cooperación en ciencia, educación, innovación, cultura y periodismo para profundizar su Asociación Integral.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet (derecha), recibe al embajador canadiense, Jim Nickel. (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet (derecha), recibe al embajador canadiense, Jim Nickel. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Vietnam desea una cooperación más estrecha con Canadá en los sectores de cultura, periodismo, ciencia y tecnología, educación y capacitación, en el marco de la profundización de la Asociación Integral entre ambos países, afirmó el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de la nación indochina y jefe de su Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet.

Al recibir hoy al embajador de Canadá en Vietnam, Jim Nickel, Van Quyet destacó que la Asociación Integral bilateral se ha fortalecido y expandido en diversos ámbitos en los últimos años, especialmente a través de los intercambios de alto nivel y la diplomacia popular. Estos avances, evaluó, han creado una base sólida para una cooperación más amplia y sustantiva en el futuro.

En tal sentido, expresó la esperanza de que, durante su mandato en Vietnam, Jim Nickel contribuya al avance de las relaciones bilaterales mediante iniciativas concretas, en particular en el ámbito de la diplomacia de alto nivel y los intercambios pueblo a pueblo.

Por su parte, el diplomático canadiense manifestó estar impresionado por los logros del país indochino tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y el primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura. Subrayó que esos logros constituyen una base importante para sostener un sólido crecimiento del comercio bilateral y ampliar los intercambios pueblo a pueblo.

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Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)


Destacando el gran número de estudiantes vietnamitas en Canadá, el embajador describió los lazos entre los dos pueblos como un punto fuerte en las relaciones bilaterales. Sostuvo que Vietnam y Canadá han mantenido conversaciones productivas sobre seguridad energética, educación y ciencia, áreas que ofrecen un gran potencial para la cooperación mutuamente beneficiosa.

Canadá cuenta con importantes fortalezas en ciencia, educación y capacitación, y está dispuesta a compartir su experiencia con Vietnam, remarcó.

El embajador también expresó su deseo de fortalecer la cooperación con los medios de comunicación vietnamitas, especialmente en un momento en que las agencias noticiosas de todo el mundo se enfrentan a los crecientes desafíos que plantean la desinformación y las noticias falsas.

Van Quyet afirmó que, en cumplimiento de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, Vietnam está implementando diversas medidas coordinadas para impulsar nuevos motores de desarrollo en el camino hacia el logro de sus dos objetivos centenarios. En este proceso, el país otorga gran importancia a la cooperación con Canadá, particularmente en ciencia y tecnología, innovación y capacitación de funcionarios de todos los niveles.

En los ámbitos de la cultura y el periodismo, destacó que Vietnam posee una cultura rica y diversa. Los medios de comunicación vietnamitas han desempeñado funciones importantes, como la promoción de la cultura del país y la difusión de la belleza de Vietnam y su gente a la audiencia internacional.

Reconoció que la prensa vietnamita enfrenta crecientes desafíos vinculados a los rápidos cambios tecnológicos. Las propuestas del embajador canadiense sobre cooperación en materia de medios podrían servir de base para una futura colaboración entre la Comisión y los socios canadienses pertinentes para promover la cultura vietnamita en el país norteamericano a través de actividades mediáticas./.

VNA
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