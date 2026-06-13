Vietnam impulsa campaña para la búsqueda y recuperación de restos de mártires

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Ocho provincias vietnamitas recibirán fondos japoneses para desarrollo de infraestructura
Vietnam suscribió acuerdos financiados por Japón por 257 millones de dólares para impulsar infraestructura resiliente y desarrollo rural en provincias montañosas.
Entregan ayudas a familias beneficiarias de políticas sociales en provincia vietnamita de Dien Bien
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam entregó ayudas, bicicletas y material educativo a familias y estudiantes vulnerables en Dien Bien.
Belarús envía ayuda humanitaria a damnificados por desastres naturales en Quang Tri
El Gobierno de Belarús envió más de 27 toneladas de ayuda humanitaria a la provincia vietnamita de Quang Tri para apoyar a las comunidades afectadas por los recientes desastres naturales, en una muestra de solidaridad que refuerza los vínculos de cooperación entre ambos países.
Vietnam Airlines entre tres aerolíneas más puntuales de Asia-Pacífico
Vietnam Airlines ocupa el tercer lugar en puntualidad en Asia-Pacífico en 2026, con una tasa de llegadas a tiempo del 87,77%.
Cinco medios informativos líderes de Vietnam estrechan cooperación con provincia de Thai Nguyen
El Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia septentrional de Thai Nguyen firmó hoy un programa de cooperación en materia de comunicación para el período 2026-2030 con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el periódico Nhan Dan (Pueblo), la Televisión de Vietnam (VTV), la Voz de Vietnam (VOV) y Tap chi Cong san (Revista Comunista), con el objetivo de potenciar la divulgación de información y promover la imagen, las fortalezas y los logros de desarrollo locales.
Proyectos nucleares impulsarán transformación de comunidades costeras en Vietnam
Las futuras centrales nucleares Ninh Thuan 1 y 2 impulsarán el desarrollo industrial, energético y económico de Khanh Hoa, en el sur de Vietnam.
Vietnam promueve donación voluntaria de sangre a gran escala
El Instituto Central de Hematología y Transfusión de Sangre de Vietnam inauguró hoy oficialmente la XIV edición del “Itinerario Rojo”, una campaña nacional de donación voluntaria de sangre, con el objetivo de recolectar 120 mil unidades de plasmas.
Inauguran Monumento de la Amistad Camboya-Vietnam en provincia camboyana
Camboya inaugura el Monumento de la Amistad Camboya-Vietnam en Pursat, símbolo de solidaridad y cooperación entre ambos países.
Vietnam y Laos cooperan en la gestión y protección de la frontera común
Las provincias de Quang Tri y Khammouane realizaron una patrulla bilateral para fortalecer la protección fronteriza, la seguridad y la cooperación transfronteriza.
Más de 1,2 millones de estudiantes vietnamitas participan en examen de graduación 2026
Más 1,2 millones de estudiantes vietnamitas de todo el país iniciaron hoy la primera jornada del Examen de Graduación del Bachillerato 2026.
Ciudad Ho Chi Minh refuerza la gestión de embarcaciones
Durante los primeros seis meses de 2026, la labor contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en Ciudad Ho Chi Minh ha mostrado resultados positivos, pues, desde inicios de año, no se ha registrado ninguna embarcación de la urbe detenida por violar aguas extranjeras.
Ciudad Ho Chi Minh y TikTok se unen para promover la cultura y gastronomía locales
La iniciativa “Tocando el Patrimonio” utilizará plataformas digitales y redes sociales para difundir la riqueza cultural, histórica y turística de la ciudad durante los próximos cinco años.
Desactivan de forma segura dos bombas remanentes de guerra en Quang Tri
El Grupo Asesor de Bombas y Minas (MAG) acabó de desactivar dos grandes bombas (de 227 kg cada una) descubiertas en zonas de mucho tráfico de la provincia centrovietnamita de Quang Tri, se informó hoy aquí.
📝Enfoque: La fuerza de las decisiones que “escuchan la voz del pueblo”
Vietnam fortalece el consenso social al incorporar las opiniones ciudadanas en las políticas públicas, impulsando el desarrollo sostenible y la confianza pública.
Máximo dirigente destaca la bondad como expresión concreta del patriotismo en Vietnam
Un acto de bondad realizado hoy representa una manifestación concreta y viva de la emulación patriótica, afirmó el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al intervenir hoy en el encuentro con 100 destacados participantes del programa “Buenas acciones” de la Televisión de Vietnam.
Vietnam aplica medidas contundentes para levantar la “tarjeta amarilla”
Tras más de ocho años de implementación de medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), Vietnam ha obtenido resultados alentadores.
Huella vietnamita en mapa de transporte de Berlín
La nueva parada “Herzbergstr./Dong-Xuan” destaca la integración de la comunidad vietnamita y fortalece los lazos Vietnam-Alemania.
Terremoto y tsunami en Filipinas: sin reportes de ciudadanos vietnamitas afectados
La Embajada de Vietnam en Filipinas informó que, hasta el momento, no ha recibido reportes sobre ciudadanos vietnamitas afectados por el terremoto y el posterior tsunami que golpearon la isla de Mindanao.
Provincia de Lam Dong refuerza medidas contra la pesca ilegal
Con el fin de corregir las deficiencias persistentes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés) y prepararse para la próxima visita de una delegación nacional de inspección, el Comité Popular de la provincia vietnamita de Lam Dong ha ordenado una movilización general de todo el sistema político local.
Destacan papel estratégico de los agricultores en el desarrollo de Vietnam
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, destaca el papel central de los agricultores y promueve una agricultura verde, digital y orientada a cadenas de valor.