Sociedad

Vietnam impulsa campaña para la búsqueda y recuperación de restos de mártires

El Ministerio de Defensa de Vietnam impulsa la campaña de 500 días y noches para la búsqueda e identificación de restos de mártires. Hasta la fecha, se han recuperado e identificado un total de 1.109 restos (242 en el país, 173 en Laos y 694 en Camboya), además de 2 fosas comunes en la provincia de Tuyen Quang.

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VNA
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Campaña de 500 días y noches

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