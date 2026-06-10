Sociedad

Hallan mil 109 restos de mártires en campaña especial

Tras casi tres meses de su implementación, la campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos ha logrado resultados notables con mil 109 restos de mártires encontrados.

El equipo K53 (Comando Militar de la provincia de Quang Ngai) realiza excavaciones y exploraciones en varios lugares potencialmente relacionados con una fosa común de soldados caídos a lo largo de la calle Truong Chinh, en los municipios de Dak Cam y Kon Tum. (Foto: VNA)
El equipo K53 (Comando Militar de la provincia de Quang Ngai) realiza excavaciones y exploraciones en varios lugares potencialmente relacionados con una fosa común de soldados caídos a lo largo de la calle Truong Chinh, en los municipios de Dak Cam y Kon Tum. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) Tras casi tres meses de su implementación, la campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos ha logrado resultados notables con mil 109 restos de mártires encontrados.

El Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires de Vietnam informó que entre ellos, 242 fueron hallados en Vietnam, 173 en Laos, 694 en Camboya y dos fosas comunes en la provincia norvietnamita de Tuyen Quang.

Las agencias competentes están acelerando la recogida de muestras, realizando pruebas de ADN y preparándose para lanzar una campaña a nivel nacional para recibir aproximadamente 250 mil muestras de ADN de familiares de soldados caídos, comunicó la misma fuente.

El Ministerio de Defensa ordenó la continuidad de las operaciones de 24 grupos de trabajo (5 en Vietnam, 8 en Laos y 11 en Camboya); al mismo tiempo, revisa y propone la creación de equipos temporales de búsqueda y recuperación y garantiza la financiación y los medios necesarios para llevar a cabo la labor al respecto.

El Comité Directivo Nacional instó a los Comités del Partido y las autoridades de las provincias de todos los niveles que presten atención y lideren activamente la promoción de actividades para la búsqueda y recuperación de los restos de los mártires, centrándose en las localidades domésticas y las zonas con abundante información sobre las tumbas de los mártires.

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Oficiales y soldados del Equipo K53 realizan trabajos. (Foto: VNA)

En las labores de búsqueda y repatriación, se debe prestar especial atención a la difusión y suministro de información y a la aplicación de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial para acelerar el ritmo de trabajo y la precisión en la identificación, el análisis y el aislamiento de datos de los registros de los mártires, entre otros aspectos relativos, recomendó.

Con base en la información disponible, resulta necesario crear grupos de trabajo que se desplazarán a pueblos y aldeas, especialmente en zonas remotas y áreas que pueden encontrar restos de soldados caídos, para reunirse con pobladores locales, con vistas a verificar detalles destinados a los esfuerzos de búsqueda y recolección, urgió.

Además, deben dar prioridad al fortalecimiento de las fuerzas para las operaciones de búsqueda y recolección y estudiar propuestas de establecimiento de equipos temporales para garantizar la finalización de las tareas y el logro de los objetivos de la campaña, reiteró.

Con anterioridad, el Comité Directivo Nacional ha dirigido a los organismos pertinentes que agilicen la recogida, el análisis y la comparación del ADN de los familiares de los soldados caídos, con vistas a de integrarlo en el banco genético para la identificación de los restos de los mártires cuya identidad aún se desconoce.

Según información del Ministerio de Seguridad Pública, la cartera está ultimando un plan para "lanzar una campaña de alta intensidad para recoger muestras de ADN de familiares de mártires cuya información aún no ha sido identificada" y se espera que la cual se implemente simultáneamente a lo largo del país a partir del 20 de junio de 2026 hasta el 20 de julio de 2027./.

VNA
#Vietnam #campaña #restos de soldados
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