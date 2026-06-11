Salud

Da Nang implementará programa de control médico gratuito para toda la población

El Departamento de Salud de Da Nang iniciará un programa masivo de medicina preventiva en sus 93 comunas y barrios. La iniciativa integrará expedientes clínicos electrónicos con la plataforma nacional de identidad digital VNeID.

Da Nang implementará programa de control médico gratuito para toda la población (Foto: VNA)
Da Nang implementará programa de control médico gratuito para toda la población (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- La ciudad costera central de Da Nang pondrá en marcha el próximo 1 de julio un programa masivo de exámenes médicos periódicos y servicios de control de salud gratuitos para todos sus residentes en las 93 comunas, barrios y zonas especiales, como parte de los esfuerzos por potenciar la atención sanitaria pública y promover la medicina preventiva.

Esta iniciativa se implementa en consonancia con la Resolución N.º 72-NQ/TW del Buró Político sobre medidas innovadoras para fortalecer la protección, el cuidado y la mejora de la salud pública, así como con la Directiva N.º 17/CT-TTg del Primer Ministro sobre exámenes médicos periódicos y tamizajes de salud gratuitos para los ciudadanos.

La directora del Departamento municipal de Salud, Tran Thanh Thuy, informó que la ciudad ha desarrollado un plan integral para llevar a cabo estos chequeos gratuitos a lo largo de 2026, asegurando los recursos humanos, las instalaciones y la infraestructura digital necesarios para garantizar una ejecución eficaz.

Como fase previa, del 5 al 7 de junio, el sector sanitario realizó pruebas piloto de control médico en tres localidades que representan áreas urbanas, zonas medianas y montañosas, específicamente en el barrio de Hoa Khanh y las comunas de Son Cam Ha y Tra Leng. Iniciativas similares se han ejecutado también para niños menores de seis años y habitantes de la comuna isleña de Tan Hiep.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, las unidades médicas trabajan en estrecha colaboración con los Gobiernos locales y las agencias pertinentes para revisar y compilar la lista de los beneficiarios. Dicha información se está cotejando con las bases de datos de población, seguro social, trabajo, educación y del sector militar para garantizar una cobertura integral.

Asimismo, se desplegará personal médico adicional en las zonas montañosas, remotas y densamente pobladas con el fin de asegurar la calidad del servicio y la implementación oportuna del programa.

Un componente clave de este plan consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de datos de salud basado en registros médicos electrónicos, el cual estará integrado con la plataforma de identificación digital VNeID, el sistema de gestión de la atención médica y la base de datos de evaluación de los seguros de salud.

Los funcionarios de salud enfatizaron que los exámenes periódicos y los tamizajes desempeñan un papel crucial en la detección temprana de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, las afecciones cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. El diagnóstico y la intervención temprana pueden reducir significativamente los costos de los tratamientos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Se espera que este programa a gran escala contribuya además a la creación de una base de datos de salud nacional integral, la cual aportará información valiosa para evaluar los patrones de enfermedades, identificar factores de riesgo y formular políticas de atención médica respaldadas por evidencias científicas./.

VNA
#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #Da Nang exámenes médicos gratuitos 2026 #Tran Thanh Thuy #medicina preventiva Vietnam #plataforma VNeID salud #tamizaje enfermedades no transmisibles Da Nang
Seguir VietnamPlus

Feliz Vietnam

Por un Vietnam saludable

Noticias relacionadas

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Festival de Salud en Hanoi ofrece chequeos gratuitos

Jóvenes médicos voluntarios realizarán exámenes gratuitos para la detección temprana de enfermedades a 10 mil ciudadanos durante el Festival de Salud de Hanoi, que se celebrará el próximo 5 de abril en saludo al Día Nacional de la Salud de la Población (7 de abril).

Ver más

La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra recibe a la representante de la OMS en Vietnam, Angela Pratt. (Foto: baochinhphu.vn)

Proponen a la OMS seguir apoyando la reforma sanitaria de Vietnam

La viceprimera ministra de Vietnam Pham Thi Thanh Tra instó hoy a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a continuar acompañando a Vietnam en la reforma de su sistema sanitario y la mejora de los servicios públicos de salud en la nueva etapa de desarrollo del país.

Las regiones del norte y el centro de Vietnam han entrado en la fase máxima de una intensa ola de calor, con temperaturas que superaron el umbral crítico de los 40 grados Celsius en múltiples localidades. (Foto: VNA)

Vietnam activa medidas de prevención ante ola de calor extremo

Las regiones del norte y el centro de Vietnam han entrado en la fase máxima de una intensa ola de calor, con temperaturas que superaron el umbral crítico de los 40 grados Celsius en múltiples localidades. Según los datos del Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico emitidos el 26 de mayo, esta situación climática afecta de forma directa la salud y las actividades cotidianas de la población civil, lo que ha llevado a las administraciones gubernamentales a emitir directrices urgentes para mitigar los riesgos asociados a las altas temperaturas.

Una zona de cuarentena contra Ébola en Uganda. (Foto: Xinhua/VNA)

Ministerio de Salud de Vietnam pide reforzar la preparación frente al ébola

El Departamento de Administración de Servicios Médicos, dependiente del Ministerio de Salud, emitió un documento urgente dirigido a los centros de examen y tratamiento médico de todo el país, en el que solicita reforzar las medidas de preparación y prevención contra la enfermedad por el virus del Ébola.

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, visita las instalaciones médicas para alentar y otorgar regalos a pacientes infantiles ingresados en el Hospital Pediátrico 2. (Foto: VNA)

Recaudan fondo multimillonario en apoyo a pacientes con cáncer

Empresas, organizaciones y donantes aportaron en efectivo, medicamentos y suministros médicos una suma total valorada en unos 88 millones de dólares al Fondo de apoyo a pacientes con cáncer “Ngay mai tuoi sang” (Mañana brillante), destinado a respaldar a los enfermos de escasos recursos.

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra. (Foto: VNA)

Llaman en Vietnam a expandir la donación de órganos para salvar vidas

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, hizo hoy un vehemente llamado a oficiales, soldados, jóvenes, organizaciones, empresas y a cada ciudadano a unirse para difundir con fuerza el movimiento de donación de tejidos y órganos humanos, guiados por un corazón compasivo, el espíritu de compartir y la solidaridad nacional.

Foto de ilustración. (Fuente: SYT)

Ciudad Ho Chi Minh refuerza la vigilancia para prevenir el riesgo de ébola

Ciudad Ho Chi Minh ha intensificado la vigilancia y las medidas preventivas ante la posible propagación del ébola, tras la clasificación de la reciente propagación de su variante Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda como una emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estrategia a largo plazo por una Vietnam saludable

Estrategia a largo plazo por una Vietnam saludable

La Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam enfatiza especialmente el papel de la educación física y los deportes como una solución revolucionaria, pasando de la mentalidad de “curar enfermedades” a la de “proteger y mejorar la salud de forma proactiva”, considerada como la llave de oro para elevar la condición física y la salud de los vietnamitas.

Vacunación contra el riesgo de Ébola en Uganda. (Foto: Xinhua/ VNA)

Ministerio de Salud de Vietnam refuerza la vigilancia ante el riesgo de Ébola

El Ministerio de Salud de Vietnam ha reforzado las medidas de vigilancia después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de Ébola provocado por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda representa una emergencia de salud pública de importancia internacional.