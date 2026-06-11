Da Nang implementará programa de control médico gratuito para toda la población

Da Nang, Vietnam (VNA)- La ciudad costera central de Da Nang pondrá en marcha el próximo 1 de julio un programa masivo de exámenes médicos periódicos y servicios de control de salud gratuitos para todos sus residentes en las 93 comunas, barrios y zonas especiales, como parte de los esfuerzos por potenciar la atención sanitaria pública y promover la medicina preventiva.



Esta iniciativa se implementa en consonancia con la Resolución N.º 72-NQ/TW del Buró Político sobre medidas innovadoras para fortalecer la protección, el cuidado y la mejora de la salud pública, así como con la Directiva N.º 17/CT-TTg del Primer Ministro sobre exámenes médicos periódicos y tamizajes de salud gratuitos para los ciudadanos.



La directora del Departamento municipal de Salud, Tran Thanh Thuy, informó que la ciudad ha desarrollado un plan integral para llevar a cabo estos chequeos gratuitos a lo largo de 2026, asegurando los recursos humanos, las instalaciones y la infraestructura digital necesarios para garantizar una ejecución eficaz.



Como fase previa, del 5 al 7 de junio, el sector sanitario realizó pruebas piloto de control médico en tres localidades que representan áreas urbanas, zonas medianas y montañosas, específicamente en el barrio de Hoa Khanh y las comunas de Son Cam Ha y Tra Leng. Iniciativas similares se han ejecutado también para niños menores de seis años y habitantes de la comuna isleña de Tan Hiep.



De acuerdo con las autoridades sanitarias, las unidades médicas trabajan en estrecha colaboración con los Gobiernos locales y las agencias pertinentes para revisar y compilar la lista de los beneficiarios. Dicha información se está cotejando con las bases de datos de población, seguro social, trabajo, educación y del sector militar para garantizar una cobertura integral.



Asimismo, se desplegará personal médico adicional en las zonas montañosas, remotas y densamente pobladas con el fin de asegurar la calidad del servicio y la implementación oportuna del programa.



Un componente clave de este plan consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de datos de salud basado en registros médicos electrónicos, el cual estará integrado con la plataforma de identificación digital VNeID, el sistema de gestión de la atención médica y la base de datos de evaluación de los seguros de salud.



Los funcionarios de salud enfatizaron que los exámenes periódicos y los tamizajes desempeñan un papel crucial en la detección temprana de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, las afecciones cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. El diagnóstico y la intervención temprana pueden reducir significativamente los costos de los tratamientos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Se espera que este programa a gran escala contribuya además a la creación de una base de datos de salud nacional integral, la cual aportará información valiosa para evaluar los patrones de enfermedades, identificar factores de riesgo y formular políticas de atención médica respaldadas por evidencias científicas./.

VNA