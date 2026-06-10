Sociedad

Desactivan de forma segura dos bombas remanentes de guerra en Quang Tri

El Grupo Asesor de Bombas y Minas (MAG) acabó de desactivar dos grandes bombas (de 227 kg cada una) descubiertas en zonas de mucho tráfico de la provincia centrovietnamita de Quang Tri, se informó hoy aquí.

Las fuerzas de MAG, en coordinación con el Comando Militar de la Comuna de Bo Trach, realizan las tareas de desactivación de la bomba. (Foto: VNA)
Las fuerzas de MAG, en coordinación con el Comando Militar de la Comuna de Bo Trach, realizan las tareas de desactivación de la bomba. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Grupo Asesor de Bombas y Minas (MAG) acabó de desactivar dos grandes bombas (de 227 kg cada una) descubiertas en zonas de mucho tráfico de la provincia centrovietnamita de Quang Tri, se informó hoy aquí.

La primera bomba, ubicada en el fondo del río Son, a unos 150 metros del muelle de embarcaciones turísticas en la comuna de Phong Nha (provincia de Quang Tri), fue hallada por una familia con alojamiento turístico en la zona. Los lugareños informaron rápidamente a las autoridades.

Por otro lado, MAG también recibió información sobre una gran bomba descubierta en una cantera en la comuna de Bo Trach, la cual fue hallada por un operador de excavadora durante el proceso de construcción.

Las fuerzas de MAG manejaron con éxito esos artefactos explosivos, garantizando así la seguridad a las personas y las actividades de producción y transporte.

De acuerdo con datos oficiales, de 2025 hasta la fecha, MAG ha destruido dos mil 155 artefactos explosivos en misiones de emergencia reportadas por la comunidad, incluyendo 12 bombas de gran tamaño.

Este resultado demuestra el papel crucial de los ciudadanos a la hora de detectar y reportar rápidamente objetos peligrosos, lo que contribuye a minimizar los riesgos derivados de las bombas y minas remanentes de las guerras pasadas.

MAG es una organización humanitaria internacional que trabaja en el ámbito del desminado. La entidad comenzó a operar en Vietnam a partir de 1999./.

VNA
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