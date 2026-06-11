Vietnam promueve donación voluntaria de sangre a gran escala

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Instituto Central de Hematología y Transfusión de Sangre de Vietnam inauguró hoy oficialmente la XIV edición del “Itinerario Rojo”, una campaña nacional de donación voluntaria de sangre, con el objetivo de recolectar 120 mil unidades de plasmas.



Nguyen Ha Thanh, jefa de la institución, subrayó que la actividad es la llama del entusiasmo, la dedicación y la responsabilidad que se está extendiendo, llevando consigo la fe de millones de donantes de sangre e infundiendo la esperanza a innumerables pacientes que esperan fuentes preciosas de sangre para salvar sus vidas.



La campaña se lleva a cabo en 32 provincias y ciudades a lo largo del país, y hasta la fecha, las localidades de Lai Chau, Thai Nguyen y Dong Nai celebraron con éxito el programa, recibiendo así cerca de tres mil unidades de sangre.



En esta ocasión, el Festival "Gotas Rojas de Ciudad Ho Chi Minh" también se celebró en numerosos puntos de donación de sangre en esta urbe, con una recaudación prevista de aproximadamente mil 300 unidades.



Este año, la fiesta en Ciudad Ho Chi Minh tiene como objetivo recibir más de seis unidades de sangre; continuar promoviendo la comunicación sobre la talasemia, animar a la gente a donar sangre y aplicar la transformación digital en las actividades en la materia a través de una plataforma de registro en línea y la aplicación "Gota de sangre dorada".

Una de las actividades en el campo. (Fuente: VNA)





Según Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, durante los últimos 14 años, la metrópoli ha participado continuamente en la campaña “Itinerario Rojo” y ha recibido cerca de 80 mil unidades de sangre, gracias a la participación de miles de voluntarios, jóvenes, estudiantes y lugareños.



Con motivo del Día Internacional del Donante de Sangre (14 de junio) y en el marco de dicho Festival, el Comité Directivo para la Donación Voluntaria de Sangre en Ciudad Ho Chi Minh otorgó la orden conmemorativa "Por la causa de la humanidad" a 10 personas y entregó obsequios a pacientes con talasemia que se encuentran en circunstancias difíciles, entre otros.



Lanzado en 2013, “Itinerario Rojo” es la campaña de donación de sangre más grande, completa y eficaz implementada en todo el país. Ha organizado tres mil 525 puntos de donación de sangre y recibido más de un millón de unidades de plasma.



En especial, la iniciativa también crea fuertes vínculos entre las distintas localidades, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de la coordinación de las donaciones de sangre en todo el país./.