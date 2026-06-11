Sociedad

Vietnam promueve donación voluntaria de sangre a gran escala

El Instituto Central de Hematología y Transfusión de Sangre de Vietnam inauguró hoy oficialmente la XIV edición del “Itinerario Rojo”, una campaña nacional de donación voluntaria de sangre, con el objetivo de recolectar 120 mil unidades de plasmas.

La llama del Viaje Rojo 2026 se enciende oficialmente. (Foto: https://vienhuyethoc.vn/)
La llama del Viaje Rojo 2026 se enciende oficialmente. (Foto: https://vienhuyethoc.vn/)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Instituto Central de Hematología y Transfusión de Sangre de Vietnam inauguró hoy oficialmente la XIV edición del “Itinerario Rojo”, una campaña nacional de donación voluntaria de sangre, con el objetivo de recolectar 120 mil unidades de plasmas.

Nguyen Ha Thanh, jefa de la institución, subrayó que la actividad es la llama del entusiasmo, la dedicación y la responsabilidad que se está extendiendo, llevando consigo la fe de millones de donantes de sangre e infundiendo la esperanza a innumerables pacientes que esperan fuentes preciosas de sangre para salvar sus vidas.

La campaña se lleva a cabo en 32 provincias y ciudades a lo largo del país, y hasta la fecha, las localidades de Lai Chau, Thai Nguyen y Dong Nai celebraron con éxito el programa, recibiendo así cerca de tres mil unidades de sangre.

En esta ocasión, el Festival "Gotas Rojas de Ciudad Ho Chi Minh" también se celebró en numerosos puntos de donación de sangre en esta urbe, con una recaudación prevista de aproximadamente mil 300 unidades.

Este año, la fiesta en Ciudad Ho Chi Minh tiene como objetivo recibir más de seis unidades de sangre; continuar promoviendo la comunicación sobre la talasemia, animar a la gente a donar sangre y aplicar la transformación digital en las actividades en la materia a través de una plataforma de registro en línea y la aplicación "Gota de sangre dorada".

vnanet-potal-khai-mac-hanh-trinh-do-tinh-lang-son-nam-2025-8100723.jpg
Una de las actividades en el campo. (Fuente: VNA)



Según Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, durante los últimos 14 años, la metrópoli ha participado continuamente en la campaña “Itinerario Rojo” y ha recibido cerca de 80 mil unidades de sangre, gracias a la participación de miles de voluntarios, jóvenes, estudiantes y lugareños.

Con motivo del Día Internacional del Donante de Sangre (14 de junio) y en el marco de dicho Festival, el Comité Directivo para la Donación Voluntaria de Sangre en Ciudad Ho Chi Minh otorgó la orden conmemorativa "Por la causa de la humanidad" a 10 personas y entregó obsequios a pacientes con talasemia que se encuentran en circunstancias difíciles, entre otros.

Lanzado en 2013, “Itinerario Rojo” es la campaña de donación de sangre más grande, completa y eficaz implementada en todo el país. Ha organizado tres mil 525 puntos de donación de sangre y recibido más de un millón de unidades de plasma.

En especial, la iniciativa también crea fuertes vínculos entre las distintas localidades, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de la coordinación de las donaciones de sangre en todo el país./.

VNA
#Vietnam #donación de sangre #campaña #unidades de plasmas
Seguir VietnamPlus

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

Ver más

En el encuentro. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh refuerza la gestión de embarcaciones

Durante los primeros seis meses de 2026, la labor contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en Ciudad Ho Chi Minh ha mostrado resultados positivos, pues, desde inicios de año, no se ha registrado ninguna embarcación de la urbe detenida por violar aguas extranjeras.

El equipo K53 (Comando Militar de la provincia de Quang Ngai) realiza excavaciones y exploraciones en varios lugares potencialmente relacionados con una fosa común de soldados caídos a lo largo de la calle Truong Chinh, en los municipios de Dak Cam y Kon Tum. (Foto: VNA)

Hallan mil 109 restos de mártires en campaña especial

Tras casi tres meses de su implementación, la campaña de 500 días y noches para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos ha logrado resultados notables con mil 109 restos de mártires encontrados.

Provincia de Lam Dong refuerza medidas contra la pesca ilegal. (Foto: VNA)

Provincia de Lam Dong refuerza medidas contra la pesca ilegal

Con el fin de corregir las deficiencias persistentes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés) y prepararse para la próxima visita de una delegación nacional de inspección, el Comité Popular de la provincia vietnamita de Lam Dong ha ordenado una movilización general de todo el sistema político local.

El veterano de guerra estadounidense Robert Ambrose Connor. (Foto: sggp.org)

Veteranos estadounidenses contribuyen a búsqueda de restos de mártires en Vietnam

La conferencia para la verificación de datos de los mártires caídos en la zona de Saigón - Gia Dinh y Cho Lon durante la Ofensiva de Primavera de 1968 se celebró hoy aquí bajo la organización conjunta del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recolección e Identificación de Restos de Mártires (Comité Directivo Nacional 515) y el Comité Directivo 515 de Ciudad Ho Chi Minh.

El grano de arroz, como producto final, queda listo para su venta. (Foto: VNA)

Ciclo de vida del grano de arroz en el Delta del río Mekong

Desde la siembra hasta la cosecha, el grano de arroz recorre un viaje silencioso pero constante. Este ciclo se repite en cada temporada agrícola en el Delta del río Mekong, dando vida a campos vastos, prósperos y llenos de vitalidad.