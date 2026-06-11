Sociedad

Proyectos nucleares impulsarán transformación de comunidades costeras en Vietnam

Las futuras centrales nucleares Ninh Thuan 1 y 2 impulsarán el desarrollo industrial, energético y económico de Khanh Hoa, en el sur de Vietnam.

La zona principal de construcción de la central nuclear Ninh Thuan 1 está ubicada en la aldea de Vinh Truong, comuna de Phuoc Dinh. (Foto: VNA)
La zona principal de construcción de la central nuclear Ninh Thuan 1 está ubicada en la aldea de Vinh Truong, comuna de Phuoc Dinh. (Foto: VNA)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - Dos comunas remotas de la provincia costera vietnamita de Khanh Hoa, tradicionalmente caracterizadas por dunas de arena, baja densidad poblacional y limitadas oportunidades económicas, se encuentran al borde de una profunda transformación industrial tras haber sido seleccionadas para albergar las centrales nucleares Ninh Thuan 1 y Ninh Thuan 2.

Apuesta por un salto de desarrollo

Las comunas de Phuoc Dinh y Vinh Hai, recientemente fusionadas, fueron establecidas el 1 de julio de 2025 en virtud de una resolución del Comité Permanente de la Asamblea Nacional que reorganiza las unidades administrativas a nivel comunal en Khanh Hoa.

Tras la fusión, Phuoc Dinh abarca aproximadamente 154 km², con 13 zonas residenciales y una población de unas 35.300 personas, de las cuales cerca del 7 % pertenece a minorías étnicas. La comuna está designada como zona económica clave en el sur de la provincia.

Por su parte, Vinh Hai se extiende sobre más de 16.000 hectáreas y cuenta con más de 36.000 habitantes, en su mayoría pertenecientes a los grupos étnicos kinh y raglai, que dependen principalmente de la agricultura, la pesca y la acuicultura.

Ambas comunas se benefician de su ubicación estratégica en un corredor costero de más de 106 kilómetros, con conectividad directa a la Carretera Nacional 1, el ferrocarril Norte-Sur, la autopista Norte-Sur y puertos cercanos. Esta infraestructura de transporte integrada, junto con la reactivación de los proyectos nucleares Ninh Thuan 1 y Ninh Thuan 2, ha creado nuevas condiciones favorables y un fuerte impulso de desarrollo para ambas localidades.

Reconfiguración del panorama de desarrollo

Las dos centrales nucleares tienen una importancia estratégica para el desarrollo socioeconómico tanto del país como de la propia provincia de Khanh Hoa, y reciben una atención constante y una dirección unificada por parte del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno.

Con un plazo de construcción de cinco años, las autoridades provinciales han recibido la instrucción de completar la compensación, la liberación de terrenos y la recuperación de tierras en el segundo trimestre, conforme a las directrices del primer ministro.

Según el vicepresidente del Comité Popular provincial, Trinh Minh Hoang, el fuerte consenso de la población ha acelerado el progreso del proyecto, respaldado por políticas concretas de compensación, apoyo y reasentamiento.

La provincia se ha fijado el objetivo de entregar los terrenos completamente despejados a los inversores antes del 30 de junio de 2026. En el caso de Ninh Thuan 1, tanto el área de la planta como la zona de reasentamiento deberán completarse antes del 30 de junio. Para Ninh Thuan 2, el área de la planta deberá estar lista el 15 de junio, mientras que la zona de reasentamiento deberá concluirse antes del 30 de junio.

Minh Hoang señaló que las centrales aportarán 4.600 MW de electricidad de base, reforzarán la seguridad energética nacional y apoyarán la transición de Vietnam hacia fuentes de energía más limpias, en línea con el compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050.

Más allá de la generación eléctrica, se espera que los proyectos se conviertan en un motor económico clave para Khanh Hoa, atrayendo nuevas inversiones, desarrollando industrias auxiliares, mejorando la infraestructura de transporte, generando empleo en construcción y operación, y elevando la cualificación técnica de la fuerza laboral local.

Truong Xuan Vy, secretario del Comité del Partido de la comuna de Phuoc Dinh, afirmó que la localidad está acelerando la revisión del plan maestro de desarrollo, reorganizando el espacio territorial y creando reservas de tierras para atraer inversiones en sectores industriales y de servicios vinculados directamente a la construcción de las plantas nucleares. Se prestará especial atención a servicios de vivienda para trabajadores, así como a la restauración, alojamiento, ocio y entretenimiento.

Ambas comunas confían en que estos proyectos permitirán aprovechar plenamente sus ventajas en economía marina, energías renovables y convencionales, turismo, agricultura de alta tecnología y recursos minerales, transformándolas en importantes polos económicos en el sur de la provincia./.

VNA
#Khanh Hoa #energía nuclear #Ninh Thuan
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