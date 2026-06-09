Economía

Murphy Oil evalúa ampliar su presencia e inversiones en Vietnam

Vietnam y Murphy Oil fortalecen su cooperación en exploración y producción de petróleo y gas, con proyectos estratégicos destinados a reforzar la seguridad energética.

En la cita (Fuente: moit.gov.vn)
En la cita (Fuente: moit.gov.vn)

Hanoi (VNA) - El ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, sostuvo una reunión con Eric M. Hambly, presidente y director ejecutivo de la empresa estadounidense Murphy Oil, corporación con más de un siglo de experiencia en la exploración y producción de petróleo y gas en Norteamérica, el Sudeste Asiático, África y otras regiones estratégicas del mundo, informó el Ministerio de Industria y Comercio.

Presente en Vietnam desde 2012, la compañía participa actualmente en importantes proyectos petroleros y gasíferos, entre ellos Lac Da Vang y Hai Su Vang, cuya explotación contribuirá a incrementar el suministro energético del país, reforzar la seguridad energética nacional y apoyar el crecimiento económico.

Durante el encuentro, Le Manh Hung destacó las contribuciones de Murphy Oil al desarrollo de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Vietnam.

Asimismo, instó a la empresa, en su calidad de operadora, a coordinar estrechamente con las partes involucradas para ejecutar de manera eficiente los contratos suscritos, especialmente en los bloques 15-1/05 y 15-2/17, garantizando el cumplimiento de los plazos, la calidad y la eficacia de los proyectos.

El titular también animó a Murphy Oil a seguir explorando nuevas oportunidades de inversión y cooperación en Vietnam, sobre la base de la eficiencia económica, la armonización de intereses entre las partes y el respeto a la legislación vigente.

Por su parte, Eric M. Hambly presentó la estrategia global de desarrollo de la corporación y reafirmó que Vietnam continúa siendo un mercado prioritario para la empresa. Al mismo tiempo, agradeció al Gobierno vietnamita y al Ministerio de Industria y Comercio por el respaldo brindado a sus operaciones en los últimos años, además de plantear varias recomendaciones relacionadas con el sector petrolero y gasífero del país.

Le Manh Hung reiteró que el Ministerio seguirá revisando los mecanismos pertinentes y creando condiciones favorables, en consonancia con la normativa legal, para respaldar las actividades de exploración y producción de Murphy Oil en Vietnam./.

VNA
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