Economía

Marca vietnamita Green SM apunta a dejar huella en mercado indio

Expertos destacan el potencial de Green SM en India, impulsado por la transición al transporte eléctrico y la movilidad sostenible.

Rohit Khurana, experto de Car Blog (Fuente: VNA)
Rohit Khurana, experto de Car Blog (Fuente: VNA)

Nueva Delhi (VNA) - La marca vietnamita Green SM vive un momento propicio para su entrada al mercado indio, donde se impulsa actualmente la transición hacia el transporte verde y los vehículos eléctricos, evaluaron expertos indios del sector automotriz y tecnología financiera, tras el lanzamiento oficial del servicio de taxis eléctricos de esa empresa el pasado 5 de junio en la India.

Rohit Khurana, experto de Car Blog, comentó que la presencia de Green SM en la India reviste especial importancia, en un contexto que muchas grandes urbes del país enfrentan graves desafíos relacionados con la contaminación ambiental y la calidad del aire.

Según él, la puesta en marcha del servicio de taxi eléctrico no sólo ofrece una opción de transporte respetuosa con el medio ambiente, sino que también está en línea con la estrategia de desarrollo sostenible promovida por el gobierno indio.

Coincidiendo con esta opinión, Pankaj Mishra, gerente sénior de crecimiento y estrategia en la firma Cashfree Payments, subrayó que la llegada de Green SM al mercado indio tiene un gran significado, en el contexto que el país acelera la electrificación del transporte.

Al mencionar los desafíos posibles, Khurana planteó que la infraestructura de carga para vehículos eléctricos de la India aún está incompleta aunque avanza con rapidez. Sin embargo, consideró que la compañía dispone de ventajas como una flota de gran escala, conductores propios y limusinas eléctricas de alta gama, lo que le otorga una posición diferenciada en el mercado.

Mientras tanto, Pankaj Mishra consideró que el mayor reto de Green SM radica en las particularidades del mercado indio, donde los consumidores son sensibles a los precios. A su juicio, la empresa deberá diseñar una política tarifaria adecuada que le permita mantener su competitividad y, al mismo tiempo, garantizar la accesibilidad de sus servicios para los usuarios.

Además, tiene que competir con las plataformas de transporte por aplicación ya consolidadas, como Uber, Ola y Rapido, así como con numerosas empresas emergentes que están incursionando en el sector de la movilidad eléctrica. No obstante, su posicionamiento en el segmento premium podría ayudarle a atraer a clientes dispuestos a pagar más por un servicio de mayor calidad.

A pesar de estos desafíos, ambos expertos se mostraron optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de Green SM en la India./.

VNA
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