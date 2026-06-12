Economía

VinFast mantiene el liderazgo del mercado automovilístico vietnamita

VinFast vendió 19.503 vehículos eléctricos en mayo y mantuvo su liderazgo en Vietnam por vigésimo mes consecutivo, con el Limo Green como modelo estrella.

Autos de VinFast en exposición (Foto: VNA)
Autos de VinFast en exposición (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast entregó 19.503 unidades en el mercado nacional durante mayo, consolidándose como la marca automotriz más vendida de Vietnam por vigésimo mes consecutivo, informó la empresa.

Entre los miembros de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Vietnam (VAMA), Toyota ocupó el segundo lugar con 5.653 vehículos vendidos en mayo, seguida por Ford (3.493 unidades), Mitsubishi (3.111), Kia (2.512) y Mazda (2.304).

La gama de vehículos eléctricos de VinFast mantuvo su dominio en todos los segmentos. El modelo Limo Green volvió a encabezar las ventas del mercado con 5.108 unidades comercializadas en mayo. Este monovolumen eléctrico de siete plazas ha ganado popularidad tanto entre familias como entre empresas de transporte de pasajeros gracias a su funcionalidad, eficiencia y bajos costos operativos.

En apenas cinco meses, las ventas acumuladas del Limo Green alcanzaron las 24.059 unidades, convirtiéndolo en el vehículo más vendido del mercado vietnamita en lo que va de año.

Por su parte, el modelo VF MPV 7, orientado principalmente a clientes particulares, registró una sólida acogida con 1.711 unidades entregadas en mayo. Desde su lanzamiento oficial en febrero, las ventas acumuladas del modelo ascendieron a 7.923 unidades.

Los modelos VF 3 y VF 5 continuaron figurando entre los vehículos eléctricos más demandados del país. En mayo, VinFast entregó 4.770 unidades del VF 3 y 3.399 del VF 5, incluida la versión Herio Green. Entre enero y mayo, las ventas acumuladas alcanzaron 20.231 y 16.803 unidades, respectivamente.

Otros modelos también mostraron un comportamiento positivo. El VF 6 registró ventas de 1.674 unidades en mayo y acumuló 11.057 unidades en los primeros cinco meses del año. El VF 7 alcanzó 750 unidades en mayo y 5.412 en el acumulado anual, mientras que el EC Van sumó 1.092 unidades en el mes y 4.071 entre enero y mayo.

Desde comienzos de 2026, VinFast ha comercializado un total de 97.961 vehículos eléctricos en Vietnam, la cifra más alta alcanzada por una sola marca automotriz en la historia del mercado nacional./.

VNA
#VinFast #vehículos eléctricos #mercado automotriz
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