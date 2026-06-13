Premier insta a Dong Nai a convertirse en motor de crecimiento de Vietnam

Dong Nai, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a Dong Nai a potenciar su rol como nuevo motor de crecimiento del país, con la meta de alcanzar un incremento económico de dos dígitos.



Al encabezar una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Partido Comunista de Vietnam en la urbe, el jefe de Gobierno enfatizó que los resultados positivos logrados por este territorio en su primer año como ciudad subordinada al gobierno central dependen directamente de la renovación de mentalidad y del espíritu proactivo de su dirigencia.



Durante la sesión, en la que participaron los viceprimeros ministros Pham Gia Tuc y Nguyen Van Thang, se constató que Dong Nai registró una notable expansión en el primer trimestre de 2026, con un aumento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) del 9,76% interanual, situándose entre las localidades con mayor dinamismo del país.



En los primeros cinco meses del año, la recaudación presupuestaria superó los 1,9 mil millones de dólares, equivalente al 50% de la meta anual, mientras que la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) sumó 1,1 mil millones de dólares y las inversiones nacionales alcanzaron el 110,06% del plan anual.



Además, la urbe se ubicó en el tercer puesto nacional en el Índice de Eficacia de la Administración Pública (Par Index) de 2025 con un 93,10%, lo que consolida las bases de su actual modelo administrativo de dos niveles.



No obstante, el primer ministro señaló que Dong Nai enfrenta desafíos debido a que el crecimiento económico general no ha cumplido con los escenarios previstos y la ejecución de la inversión pública sigue siendo baja.



Advirtió que los motores tradicionales de crecimiento se encuentran cerca de su límite, mientras que nuevos sectores como la logística, la industria de alta tecnología, la economía digital y la innovación no se han desarrollado en correspondencia con el potencial de la zona, la cual alberga un gran sistema de parques industriales y una ubicación estratégica en la región del Sudeste.



Frente a este escenario, el jefe del Gobierno exigió a las autoridades locales implementar medidas enérgicas para asegurar un crecimiento anual igual o superior al 10%. Para ello, ordenó brindar apoyo inmediato al sector empresarial en la expansión de mercados, facilitar el acceso a créditos y diseñar políticas para la capacitación de mano de obra calificada. Asimismo, instruyó agilizar la ejecución de la inversión pública, fijando la meta de ejecutar el 50% del capital asignado en el primer semestre y el 100% al cierre de 2026.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y las autoridades de la provincia sureña de Dong Nai. (Foto: VNA)



En materia de infraestructura, el jefe de Gobierno ratificó que la puesta en operaciones del aeropuerto internacional de Long Thanh a finales de 2026 constituye la prioridad número uno y no se permitirán retrasos en el cronograma. Dong Nai deberá concluir la liberación de terrenos restantes y coordinar con el Ministerio de Construcción y otras carteras u órganos pertinentes para resolver cualquier obstáculo.



Paralelamente, orientó acelerar las obras de conectividad estratégica, incluidas las autopistas Bien Hoa - Vung Tau y Gia Nghia - Chon Thanh, así como las rutas de las rondas de circunvalación 3 y 4 de Ciudad Ho Chi Minh.



En el plano tecnológico, el primer ministro demandó una aplicación efectiva de la Resolución 57 del Buró Político para el desarrollo de la inteligencia artificial, macrodatos, semiconductores y robótica.



En el ámbito social, urgió a priorizar la vivienda para alquiler destinada a los trabajadores de las zonas industriales mediante la creación de un fondo habitacional municipal, complementado con el fortalecimiento de los servicios de salud, educación y la preservación de la seguridad ciudadana./.