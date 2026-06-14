VinFast lanza su motocicleta eléctrica número un millón

Hanoi (VNA)- El fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast anunció la producción de su motocicleta eléctrica número un millón, un hito importante en el desarrollo de la marca vietnamita de movilidad eléctrica.



El vehículo número un millón, una Feliz II roja, salió de la línea de producción en el complejo de fabricación de automóviles y motocicletas eléctricas de VinFast en la ciudad portuaria de Hai Phong, al norte del país. El modelo presenta un diseño moderno y una batería extraíble que se puede cargar o intercambiar en estaciones de intercambio de baterías.



Este hito refleja el rápido crecimiento del segmento de motocicletas eléctricas de VinFast en casi ocho años. Desde el lanzamiento de su primer scooter eléctrico, el Klara, en noviembre de 2018, la empresa ha producido un millón de motocicletas eléctricas en casi 15 líneas de productos y más de 30 variantes. Los modelos están equipados con diferentes tecnologías, características, especificaciones y soluciones energéticas, adaptadas a las diversas necesidades de grupos de clientes específicos.



Además de las motocicletas equipadas con baterías fijas, VinFast ha desarrollado modelos con dos baterías extraíbles, lo que permite a los usuarios cargarlas en casa o cambiarlas en estaciones especializadas.



Junto con los avances tecnológicos, VinFast ha hecho que sus motocicletas eléctricas sean cada vez más asequibles y accesibles para los consumidores.



La empresa ha ampliado su red de distribución autorizada a casi 750 puntos de venta en todo el país, facilitando a los clientes la compra de vehículos y el acceso a servicios de reparación y mantenimiento durante toda la vida útil del vehículo.



Gracias a una red nacional de estaciones de carga e intercambio de baterías, VinFast ha registrado un fuerte crecimiento en ventas en los últimos años. Solo en 2025, la empresa vendió 406.453 motocicletas eléctricas.



Hoang Ha, director ejecutivo de la VinFast Electric Motorcycles Vietnam, afirmó que la producción del vehículo número un millón es un hito significativo que refleja la confianza de los consumidores en los productos e innovaciones de la empresa.



Guiada por su misión de crear un futuro más verde para todos, VinFast cree que sus motocicletas eléctricas seguirán contribuyendo a la transición ecológica de Vietnam y se convertirán en una parte cada vez más esencial de la vida diaria de los vietnamitas, añadió.



Además de su complejo de fabricación en Hai Phong, VinFast ha invertido en una nueva fábrica de motocicletas eléctricas en la Zona Económica de Vung Ang, en la provincia central de Ha Tinh, para satisfacer la creciente demanda interna y atender las exportaciones.



Además de mantener su posición de liderazgo en el mercado vietnamita de motocicletas eléctricas, la empresa está expandiendo su presencia en cinco mercados internacionales: Indonesia, Filipinas, India, Tailandia y Malasia./.

VNA