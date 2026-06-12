Economía

Inauguran Feria comercial del Festival de Hue 2026

La Feria comercial del Festival de Hue 2026 reúne 240 stands con productos OCOP, agrícolas e industriales, impulsando comercio, turismo e inversiones en Vietnam.

En la ceremonia (Fuente: VNA)
En la ceremonia (Fuente: VNA)

Hue, Vietnam (VNA) – La Feria comercial del Festival de Hue 2026 fue inaugurada hoy en la Plaza Cultural y Deportiva de esta ciudad central, como parte de la Semana del Festival Internacional de las Artes de Hue 2026.

El evento está organizado por la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con el Centro de Promoción de Inversiones, Comercio y Apoyo Empresarial de la ciudad de Hue.

Durante la ceremonia de apertura, el vicepresidente del Comité Popular de Hue, Ha Van Tuan, destacó que, en un contexto de profunda integración económica internacional, la promoción comercial desempeña un papel fundamental en la expansión de mercados, el fortalecimiento de la competitividad y el incremento del valor agregado de los productos vietnamitas.

Según señaló, la feria no solo constituye un espacio para la exhibición y promoción de productos, sino también una plataforma para conectar la oferta y la demanda, así como para acercar a las empresas con socios comerciales, distribuidores y consumidores.

Para la ciudad de Hue, añadió, la feria representa además una oportunidad para proyectar su imagen como una localidad dinámica y con gran potencial de desarrollo, al tiempo que promueve los productos OCOP (Un Comuna, Un Producto), los productos rurales e industriales destacados y las especialidades locales, contribuyendo al impulso del comercio, los servicios, el turismo y la atracción de inversiones.

Asimismo, destacó que la celebración de la feria en el marco del Festival de Hue favorece la integración entre cultura, turismo y actividades comerciales.

La feria reúne 240 stands y cuenta con la participación de empresas, cooperativas, establecimientos productivos y organizaciones de promoción comercial procedentes de numerosas provincias y ciudades del país.

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Un stand en el festival (Fuente: VNA)



El recinto ferial está dividido en tres áreas principales: una zona dedicada a presentar el potencial económico y comercial de las localidades, con alrededor de 50 stands; un espacio para la exhibición de productos OCOP, especialidades regionales, productos agrícolas, artesanías y artículos de oficios tradicionales, con aproximadamente 110 stands; y un área comercial y de servicios integrales con cerca de 80 stands.

Los productos expuestos abarcan una amplia variedad de sectores, entre ellos productos agrícolas, forestales y pesqueros, alimentos procesados, artículos OCOP, textiles y confecciones, productos electrónicos, materiales de construcción, mobiliario, bienes de consumo, tecnología de la información y servicios financieros, bancarios y de telecomunicaciones.

El comité organizador ha exigido que todos los productos participantes cumplan estrictamente con las normativas relativas al origen, la calidad, los estándares técnicos y la seguridad alimentaria.

La feria permanece abierta al público del 12 al 17 de junio en la Plaza Cultural y Deportiva de la ciudad de Hue./.

VNA
#Feria comercial del Festival de Hue 2026
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