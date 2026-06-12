Economía

Vietnam y Corea del Sur refuerzan cooperación económica y financiera

Vietnam y Corea del Sur fortalecen su cooperación económica y financiera, con más de 101.000 millones de USD en inversiones surcoreanas acumuladas en Vietnam.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El viceministro de Finanzas de Vietnam, Cao Anh Tuan, recibió hoy a una delegación de la Embajada de Corea del Sur en Hanoi, encabezada por el embajador Choi Young-sam.

En la cita, Cao Anh Tuan elogió la contribución de la misión diplomática surcoreana al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países, cuyos resultados tangibles y sustanciales se reflejan en numerosos ámbitos, incluida la cooperación económica y financiera.

Según el viceministro, las relaciones bilaterales han continuado desarrollándose dinámicamente durante los últimos tres años. La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, a Corea del Sur, así como la visita de Estado del presidente surcoreano a Vietnam poco después de la formación del nuevo gobierno, demuestran el carácter privilegiado de las relaciones entre ambas naciones.

En el ámbito económico, la cooperación bilateral ha arrojado resultados notables. Durante el mandato de Choi Young-sam, Corea del Sur mantuvo su posición como principal inversor extranjero en Vietnam. A finales de mayo de 2026, los inversores surcoreanos contaban con 10.497 proyectos en 19 sectores económicos de Vietnam, con un capital registrado total superior a los 101 mil millones de USD, ocupando el primer lugar entre los países y territorios que invierten en Vietnam.

En materia de cooperación para el desarrollo, Corea del Sur sigue siendo el segundo mayor donante bilateral de Vietnam. Los compromisos de préstamo para el periodo 2023-2030 ascienden a cuatro mil millones de USD, en virtud de dos acuerdos de cooperación firmados con el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (ECDE) y el Fondo de Promoción del Desarrollo Económico (FPDE), ambos bajo los auspicios del Banco de Exportación e Importación de Corea del Sur (KEXIM).

Por su parte, Choi Young-sam señaló que la nueva política de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Corea del Sur prioriza ahora sectores estratégicos como la inteligencia artificial (IA), la transformación digital, la cultura y las cadenas de suministro.

Por otro lado, el diplomático afirmó que, independientemente de su futuro cargo, seguirá trabajando para fortalecer la amistad y la cooperación entre Vietnam y Corea del Sur, especialmente en los ámbitos económico y financiero./.

VNA
#Cao Anh Tuan #Choi Young-sam #inversión surcoreana #Corea del Sur
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